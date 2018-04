HSH Nordbank geht 'besenrein' an neue Eigentümer

HAMBURG (dpa-AFX) - Die HSH Nordbank wird nach ihrer jahrelangen Krisengeschichte in diesem Sommer frei von Altlasten an ihre neuen Eigentümer übergeben.



In einem letzten Kraftakt trennt sich die Bank noch einmal von Altlasten und wendet dafür 1,1 Milliarden Euro auf, teilte Vorstandsvorsitzender Stefan Ermisch am Donnerstag in Hamburg mit.

Die bisherige Abbaubank, in der faule Kredite und auslaufende Geschäfte gebündelt sind, werde dann wegfallen. Die Käufer - das sind US-amerikanische Investmentfonds - erhalten damit eine gut kapitalisierte mittelgroße Geschäftsbank mit einem auch im internationalen Vergleich geringen Anteil an Problemkrediten. Der Kaufvertrag war am 28. Februar unterschrieben worden und wird nun umgesetzt.

Wegen der Belastungen durch die Privatisierung weist die Bank für 2017 noch einmal einen Verlust von 453 Millionen Euro vor Steuern aus. Ohne die Privatisierung hätte sie einen Gewinn von rund 238 Millionen Euro ausgewiesen./egi/DP/jha