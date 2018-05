HSH Nordbank-Verkauf: Einstimmig gegen die Bürger (FOTO)

Hamburg (ots) -Kommentar von Dr. Werner MarnetteDer schleswig-holsteinische Landtag hat einstimmig den Verkauf derHSH Nordbank an US-amerikanische Hedgefonds beschlossen undunterläuft damit eine gesetzlich geregelte Abwicklung.Kaum beachtet von der deutschen Öffentlichkeit hat sich inSchleswig-Holstein ein weiteres Drama unseres demokratischenRechtsstaats abgespielt: Der Landtag entschied sich am vergangenenDonnerstag einstimmig gegen seine Bürger und folgte den sehrumstrittenen Empfehlungen der Landesregierungen Hamburgs undSchleswig-Holsteins zum Verkauf der HSH Nordbank. Diese hatten sicham 28. Februar 2018 auf einen Verkauf der Bank an die HedgefondsCerberus und J.C.Flowers verständigt. Damit soll der beispielloseBankskandal beendet werden, der am Ende die 4,7 Millionen BürgerHamburgs und Schleswig-Holsteins mit über 20 Mrd. Euro belasten wird.Es war die teuerste Entscheidung in der Geschichte des LandesSchleswig-Holstein.Ohne Gegenstimmen haben die 73 schleswig-holsteinischenAbgeordneten von CDU (25), SPD (21), Grüne (10), FDP (9), AfD (5) undSSW (3) für den Verkauf der HSH Nordbank gestimmt. Einaußergewöhnlicher Vorgang in der parlamentarischen Geschichte desLandes.Das Hamburger Parlament will dagegen mit seiner Entscheidung nochbis Juni 2018 warten und hat offensichtlich mehr Beratungsbedarf alsdie Schleswig-Holsteiner.Unzureichende und wahrscheinlich falsche Entscheidungsgrundlagefür den SH-LandtagZweifel, daß es sich tatsächlich um einen Verkauf der HSH handelt,sind angebracht. Viel eher dürfte es ein Deal mit denUS-amerikanischen Hedgefonds sein, mit dem diese - und auch derHSH-Vorstand - ihre eigenen und die Interessen spezieller Bankkunden,wie einige deutsche Reeder, zu Lasten der Bürger durchsetzen konnten.Die Bank ist faktisch unverkäuflich, weil sie einen negativenUnternehmenswert in Milliardenhöhe hat. Der angeblich erzielteKaufpreis von 1 Mrd. Euro dürfte nur fiktiv sein, um einen von derEU vorgeschriebenen Verkauf vorzutäuschen. Darauf deutet auch eine imKaufvertrag vorgesehene Kaufpreisanpassung hin.Gemessen an der Bedeutung dieser Entscheidung war dieparlamentarische Vorlage der SH-Landesregierung (Drucksache 19/634)äußerst dürftig und konnte niemals eine ausreichende Grundlage füreine sachlich fundierte Beratung und Beschlussfassung bieten. DieBehauptung der Landesregierung, der "Scheinverkauf" der Bank an dieHedgefonds sei wirtschaftlicher als eine ordnungsgemäße undtransparente Abwicklung in Eigenregie der Länder, blieb unbewiesen.Mit ihrer Entscheidung haben die schleswig-holsteinischenParlamentarier auf Anraten der Landesregierung die gesetzlichvorgeschriebene Abwicklung der HSH Nordbank nochmals unterlaufen undsich damit gegen das neue Sanierungs- und Abwicklungsgesetz SAGentschieden, das eigens für konkursreife Geldinstitute, wie die HSHNordbank, geschaffen worden war.Spätestens 2015 hätte die Bank Konkurs anmelden müssen, weil ihrbilanzielles Eigenkapital aufgezehrt war und die 10 Mrd.Euro-Garantie der Bürger vollständig aufgezehrt zu werden drohte.Völlig untergegangen in der Diskussion ist die Rolle der zurEntlastung der HSH Nordbank in 2016 geschaffenenhsh-Portfolio-Management AöR. Sie ist eine Anstalt des öffentlichenRechts und gehört zu 100 Prozent den Ländern Schleswig-Holstein undHamburg. In ihr sollen die faulen Kredite, welche die Bürgerübernehmen mussten, verwaltet und "wertschonend" abgebaut werden.Angeblich unter "größtmöglicher Wahrung der Vermögensinteressen derLänder". Tatsächlich bahnt sich dort eine Fortsetzung desHSH-Skandals an.HSH Vorstand auf der Bilanzpressekonferenz am 26. April 2018:"Eine vollkommen andere Bank"Es gehört zu den absurden Besonderheiten der HSH-Geschichte, dassder Vorstand der HSH zeitgleich zur parlamentarischen Debatte undEntscheidung in Kiel am 26. April 2018 in Hamburg die Bilanzzahlen2017 veröffentlichte, allerdings wieder viel später als vorgesehen.Im Klartext: In Kiel stimmte ein Parlament dem Verkauf seiner Bankzu, obwohl es über deren aktuelle Ertrags- und Finanzlage noch keineKenntnis haben konnte. Respekt der Landesregierung und der HSHNordbank gegenüber dem Parlament sieht anders aus. Schlimmer noch:Der HSH-Vorstand präsentierte Bilanzzahlen, in denen der Verkauf derBank per 31. Dezember 2017 vorweggenommen wird. Die Befassung desParlaments war damit zur Farce geworden.Diesmal - und im Gegensatz zu den Vorjahren - konnte derHSH-Vorstand keine positiven Ergebniszahlen präsentieren: DasErgebnis v.St. nach IFRS betrug minus 453 Mio. Euro und war bereitsdurch die Auflösung erheblicher stiller Reserven in Höhe 356 Mio.Euro aufgebessert.Der frühere Trick, das Ergebnis durch Anrechnung der Garantie beider Risikovorsorge zu schönen, war dem Vorstand diesmal verwehrt.Denn die vom Bürger gegebene 10 Mrd. Euro-Garantie war bereits im 1.Quartal des Geschäftsjahres 2017 aufgebraucht, so dieInvestorenpräsentation der HSH vom 26.April 2018.Das Jahresergebnis 2017 nach HGB beläuft sich sogar auf einenVerlust von 1,039 Mrd. Euro.Der Jahresabschluß 2017 per 31. Dezember 2017 zeigt weitereAuffälligkeiten: In ihm sind bereits Effekte aus dem Verkauf an dieHedgefonds, der frühestens im Sommer 2018 abgeschlossen werden kannund noch der Zustimmung der Hamburgischen Bürgerschaft bedarf,berücksichtigt worden. Dies sei rechtlich möglich, vertrat derHSH-Vorstand. Die faulen Kredite in der Bilanz wurden von 14,6 Mrd.im Jahr 2016 auf 7,5 Mrd. Euro reduziert. Die "abgebauten" Kreditesollen in einer Zweckgesellschaft untergebracht werden. Einvergleichbar starker Abbau war zuvor nur im Jahr 2016 gelungen, alsdie Bürger faule Schiffs-Kredite in Milliardenhöhe übernehmenmussten.Interessant ist der 7-seitige Abschlußbericht desWirtschaftsprüfers KPMG. Dieser musste sich im Vergleich zu denVorjahren besondere Mühe geben, das gegebene, uneingeschränkte Testatzu begründen.Parlamentarische und Regierungsentscheidungen zur HSH Nordbank aufdieser fragwürdigen Informationsbasis haben in Schleswig-Holstein undHamburg allerdings Tradition. Darauf hatte der Bankexperte undDetail-Kenner der HSH, Prof. Martin Hellwig, bereits 2017hingewiesen: "Eine öffentliche Diskussion haben die Verantwortlichenin der Bank und den Regierungen erfolgreich unterbunden, durchVertuschen, Beschönigen und Verweigern von Antworten. DieStützungsbeschlüsse von 2009,2013 und 2015/16 beruhten auf erkennbarfehlerhaften Prognosen.(...). Verantwortlichkeit in der Demokratiesieht anders aus."Parlamentarier im Entscheidungszwang ihrer ParteienDas einstimmige Votum der 25 CDU- und 21 SPD-Abgeordneten kamnicht überraschend. Beide Volksparteien sind in Schleswig-Holsteinund in Hamburg sowie im Bund eng in das HSH-Desaster seit Gründungder Bank 2003 verwickelt. Kein Wunder, dass beide Parteien in dieserFrage fast inzestuös zusammenhalten.Unter den Parlamentariern haben 6 der CDU- und 4 derSPD-Abgeordneten auch persönlich allen Grund, in der Sache HSH aufLinie zu bleiben, denn sie waren bereits 2008 und 2009 angravierenden Fehlentscheidungen zugunsten der HSH Nordbank und zumSchaden der Bürger beteiligt. Auch waren sie mitbestimmend dafür,dass der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zur HSH ins Leeregelaufen ist.Aus diesem Kreis sind 3 Abgeordnete Mitglieder bzw. Vorsitzenderdes heutigen Finanzausschusses, der für die HSH-Thematikverantwortlich ist und sogar Zugang zu sonst vertraulichenBankunterlagen erhält. Darunter ein Abgeordneter, der es inzwischenzum Fraktionsvorsitzenden gebracht hat, selbst Banker ist und denHSH-Kurs der damaligen Landesregierungen unbeirrbar unterstützthatte.Zudem dürfte bei allen SPD-Politikern auch die parteiinterneLoyalität eine Rolle gespielt haben, nachdem einer ihrerSpitzenpolitiker, der frühere Erste Bürgermeister Hamburgs OlafScholz, inzwischen zum Vizekanzler und Bundesfinanzminister avanciertist. Olaf Scholz ist für die Fehlentwicklung der HSH und hoheMilliardenverluste in den letzten Jahren mitverantwortlich, hat dieProbleme gemeinsam mit seinem Kollegen Torsten Albig bewusstverschleppt und maßgeblich den Verkauf der Bank an Hedgefondsmitentschieden. In diesem Amt gefällt er sich heute als Sparkommissarund hat sogar einen umstrittenen Investmentbanker zum Staatssekretärgemacht. Von seinen Bürgern vor Ort hatte er sich kürzlich bezüglichder HSH mit dem flotten Spruch "Das Gespenst ist da, aber es isteingesperrt" verabschiedet. "Wir sehen keine Fehler bei uns", meinteer auf die kritische Frage eines Journalisten.Auch das Votum der 10 Grünen-Abgeordneten ist nicht überraschend.Nachdem sie 2012 in Regierungsverantwortung gekommen sind,unterstützen die schleswig-holsteinischen Grünen konsequent den Kursder beiden großen Parteien. Bis dahin gehörten sie, allen voran dieheutige Finanzministerin, zu den schärfsten Kritikern der für die HSHverantwortlichen Landespolitiker sowie des Aufsichtsrats undVorstands der HSH. 2009 stimmten sie - im Gegensatz zu den HamburgerGrünen - gegen das 13 Mrd. Euro-Rettungspaket, das schließlich zumheutigen Desaster geführt hat.Anders ist die Situation bei der FDP. Die Entscheidung ihrerAbgeordneten überrascht. Bis auf die kurze Periode derSchwarz-Gelben-Koalition zwischen 2009 und 2012 hatte sich die FDPstets kompetent und äußerst kritisch gegen die Fehlentwicklungen derHSH Nordbank ausgesprochen und gegen wiederholte Kapitalmaßnahmen inMilliardenhöhe gekämpft. Sie wiesen schon sehr früh auf die zuerwartenden milliardenschweren Belastungen hin, als CDU und SPDdiese noch vehement in Abrede stellten. Die Rede des derzeitigenFDP-Fraktionsvorsitzenden war daher inhaltlich nicht nachvollziehbar,zumal die FDP im Finanzausschuss durch eine kompetente Fachfraurepräsentiert ist.Für die schleswig-holsteinische FDP könnte diese Entscheidung einäußerst riskantes Spiel sein, weil sie offensichtlichBürgerinteressen hintangestellt hat und sich von der Regierungsraisonhat leiten lassen.Kartell des Schweigens beherrscht die HSH NordbankDie einstimmige Entscheidung der Parlamentarier schadet dem LandSchleswig-Holstein, gefährdet die demokratische Grundordnung undträgt zu der von Politikern beklagten Politikverdrossenheit undRadikalisierung maßgeblich bei.Tatsächlich - und dies hat die Vergangenheit wiederholt gezeigt -waren die Parlamentarier bei allen Entscheidungen zur HSH Nordbanknahezu chancenlos, zu objektiv richtigen Entscheidungen zu kommen,selbst wenn sie nach den demokratischen Spielregeln Herr desVerfahrens sein müssten.Denn es gibt gute Gründe anzunehmen, dass sich seit Jahren durchdie enge Verflechtung von Politik, und zwar parteiübergreifend,Wirtschaft - insbesondere Maritime Wirtschaft - und HSH Nordbank eingefährliches Kartell gebildet hat. Dieses ist für dieFehlentwicklungen der HSH verantwortlich und konnte bisherverhindern, dass Verantwortlichkeiten aufgeklärt oder sogarstrafrechtlich verfolgt wurden.Das Kartell konnte sich diesmal erneut durchsetzen: Weil die Banknicht verkäuflich ist, wurde die von der EU geforderte Abwicklungdurch einen Deal mit Hedgefonds unterlaufen. Hierdurch wirdgewährleistet, dass die Intransparenz im HSH-Desaster erhalten undauch die Machenschaften der Bank mit skrupellosen Reedern endgültigim Geheimen verbleiben können.Staatsanwaltschaften und Bankenaufsichten schauen seit Jahrentatenlos zuDie norddeutsche Justiz kennt den HSH-Skandal bestens und bleibttatenlos. Selbst die seit Jahren erkennbaren Indizien für eineKonkursverschleppung und untreue sowie pflichtwidrige Handlungenlösten keine Aktivitäten aus. Strafanzeigen wurden mitfadenscheinigen Argumenten abgeschmettert. Seit nunmehr fast vierJahren wird die Wiedereröffnung des Strafverfahrens gegen ehemaligeVorstände der HSH verschleppt.Eine der verantwortungslosesten Rolle spielen dieBankenaufsichten, insbesondere die Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die BaFin hat die Entwicklungder HSH seit 2003 hautnah begleitet und ist selbst dann nichteingeschritten, als die Bank durch hochspekulative Geschäfte in denRuin getrieben wurde. Trotzdem hatte Jochen Sanio, der damaligePräsident der BaFin, in 2009 den Parlamentariern Schleswig-Holsteinsempfohlen, dem untauglichen 13 Mrd.Euro-Rettungspaket zuzustimmen,dasschließlich zum endgültigen Scheitern der Bank und zu Belastungen vonüber 20 Mrd. Euro geführt hat. Als Zeuge des späterenParlamentarischen Untersuchungsausschusses verweigerte er allerdingsdie Aussage.Es erscheint makaber, dass die BaFin erst kürzlich gegenüber derHSH Nordbank in einer eher formalen Angelegenheit aktiv geworden ist.Sie hat am 23. März 2018 eine Geldbuße in Höhe von 94.000 Eurofestgesetzt, nachdem sie in diesem Vorgang über zwei Jahre ermittelthatte.Parlamentarier in der Geiselhaft der Bank und der politischVerantwortlichenDie schleswig-holsteinischen Abgeordneten befanden sich vorigeWoche erneut in einer äußerst misslichen Situation, in welche siedurch die Parteidisziplin geraten waren. In Wahrheit waren sie nichtrichtig und umfassend informiert worden. Auch wurden von derLandesregierung keine detailliert ausgearbeiteten Handlungsoptionenpräsentiert. Es wurde erneut ein EU-Drohszenario vorgespielt, das dieAbgeordneten in eine "Friss oder Stirb - Situation" gebracht hat. Wiebereits in 2009.Die Sorge vor einer erneuten Fehlentscheidung wardaher allen Rednern im schleswig-holsteinischen Landtag anzumerken.Sie bekundeten wiederholt ihr Unwohlsein, gaben dennoch vor, keineandere Wahl zu haben und folgten der Regierungsempfehlung."Der Verkauf ist für Schleswig-Holstein die wirtschaftlichsteMöglichkeit", meinte trotzdem Ministerpräsident Daniel Günther, ohnedies konkret zu belegen. Als Gesamtbelastung für Schleswig-Holsteinnannte er 5,4 Mrd. Euro und unterschlug damit weitereMilliardenbeträge, die bereits heute erkennbar sind.Auch Daniel Günther fehlt, wie dem Landtagspräsidenten, diepersönliche und politische Distanz zu den Hauptverantwortlichen desHSH-Desasters. Er war in den entscheidenden Jahren Adlatus desdamaligen Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen und unterstützteals Landesgeschäftsführer der CDU parteipolitisch dessenVorgehensweise gegenüber der HSH uneingeschränkt.Daniel Günther steht seit Mai 2017 an der Spitze einerJamaica-Koalition, die bundesweit als politisches Leuchtturmprojekteingeschätzt wird. Sein Slogan für die Kommunalwahl am kommendenWochenende lautet:"Anpacken für unsere Heimat". Dieses Bild dürftejetzt empfindlich beschädigt sein, denn die noch jungeRegierungskoalition hat die Chance verpasst, einen transparentenSchlussstrich unter das HSH-Desaster zu ziehen und dafür zu sorgen,dass die Verantwortlichen endlich zur Rechenschaft gezogen werdenkönnen. Umso schlimmer wäre es, wenn es stimmt, dass die CDU- undSPD-Fraktion das Abstimmungsergebnis im Landtag besonders gefeierthaben sollen.Hoffentlich erinnern sich Schleswig-Holsteins Bürger daran, wennsie am kommenden Sonntag zur Kommunalwahl gehen, denn die Kommunenwerden über Jahrzehnte die Folgen des HSH Nordbank-Desaster zuerdulden haben.Werner Marnette (Jahrgang 1945) ist seit 2009 selbständigerUnternehmensberater mit den Arbeitsschwerpunkten Energie, Rohstoffe,Wirtschaft und Innovation. Von 1994 bis 2007 war erVorstandsvorsitzender der Norddeutschen Affinerie AG (heute AurubisAG).Ehrenamtlich war er in dieser Zeit u.a. als Präsidiumsmitglieddes Bundesverbands der Deutschen Industrie, als Präsident derWirtschaftsvereinigung Metalle, als Vorsitzender desIndustrieverbands Hamburg und als Vizepräses der HandelskammerHamburg tätig. 