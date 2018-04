HSE24 legt bei Umsatz und Ergebnis kräftig zu / E-Commerce als wesentlicher Wachstumstreiber (FOTO)

Ismaning (ots) -Der internationale Homeshopping-Anbieter HSE24 hat im abgelaufenenGeschäftsjahr erneut eigene Bestmarken bei Umsatz und Ergebniserzielt und damit seinen Wachstumskurs fortgesetzt. 2017 erhöhte sichder Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent auf rund 821Millionen Euro. Haupttreiber waren hierbei die E-Commerce-Aktivitätensowie die Märkte in Russland und Italien. Die Region Deutschland,Österreich und Schweiz (DACH) setzte ihre positive Entwicklungebenfalls fort. Gleichzeitig verbesserte HSE24 die Profitabilität derGruppe. Das angepasste operative Ergebnis (adjusted EBITDA) stieg imabgelaufenen Geschäftsjahr deutlich und übertraf in der Wachstumsratedie Umsatzentwicklung. Auch für das laufende Geschäftsjahr ist HSE24zuversichtlich."2017 war ein weiteres sehr erfolgreiches Jahr für HSE24", sagtSonja Piller, CEO HSE24. "Wir haben unsere bedeutende Marktpositionausgebaut und die Wachstumsstrategie weiter vorangetrieben.Mittlerweile lassen sich mehr als zwei Millionen Menschen jährlichregelmäßig von unseren attraktiven Produkten inspirieren. Hier zeigtsich unsere umfassende Expertise, digitale Einkaufserlebnisse zuschaffen und die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen. Dabeiprofitieren wir immer stärker von unserer konsequenten Aufstellungals Omnichannel-Anbieter. Hinzu kommt unser erstklassiger Service,für den wir regelmäßig Auszeichnungen erhalten. Unsere bereits hoheSchlagzahl wollen wir in den kommenden Jahren halten und weitererhöhen."Digitale Vertriebswege treiben dynamische UmsatzentwicklungHSE24 baut seit Jahren das Geschäft im Bereich E-Commerce aus.Kunden haben so die Möglichkeit, gemäß ihren Wünschen unabhängig vonOrt und Zeit die Produkte des Unternehmens zu ordern. Mittlerweilesind diese Vertriebswege zentraler Wachstumstreiber. 2017 verbuchteder Bereich E-Commerce alleine in der Region DACH einen Umsatzanstiegvon rund 14 Prozent auf 186 Millionen Euro. Bestellungen über PC,Tablet oder Smartphone stehen mittlerweile für mehr als ein Vierteldes Gesamtumsatzes. Das Mobile-Geschäft per se macht gut ein Drittel(34 Prozent) aller eingehenden E-Commerce-Bestellungen imdeutschsprachigen Raum aus. Auch bei der Ansprache neuer Kundenspielen digitale Kanäle eine immer wichtigere Rolle. So gewann HSE24im vergangenen Jahr fast 60 Prozent aller Neukunden (DACH) online.Die Hälfte hiervon kam über mobile Kanäle. Insgesamt kaufen heutebereits annähernd 40 Prozent der Kunden von HSE24 über dieOnline-Kanäle des Unternehmens ein. Das TV-Geschäft entwickelt sichzugleich unverändert positiv.Internationalisierung schreitet voran - Golfregion soll im viertenQuartal startenHSE24 wächst unverändert in allen seinen Märkten. An der Spitzestehen dabei die Aktivitäten in Russland, wo die Unternehmensgruppeseit 2012 präsent ist. Im vergangenen Jahr konnte die russischeTochtergesellschaft den Umsatz prozentual erneut zweistelligsteigern. HSE24 verfügt hier als einer der größtenHomeshopping-Anbieter mit einem qualitativ hochwertigen Angebot übereine sehr gute Position. In der DACH-Region und Italien konnte dasUnternehmen ein deutliches Wachstum verzeichnen.Für das vierte Quartal plant HSE24 im Zuge seinerInternationalisierungsstrategie den Start in der Golfregion.Vorgesehen ist die Übertragung des erfolgreichen Omnichannel-Konzeptsin Verbindung mit einem für die Region maßgeschneidertenLifestyle-Sortiment. Wie bereits 2017 bekanntgegeben hat HSE24hierfür ein Tochterunternehmen gegründet und ist mit der MBC Group,dem größten und führenden Medienunternehmen im Nahen Osten, einePartnerschaft eingegangen. Die Länder des Gulf Cooperation Council(GCC) umfassen rund 9 Millionen TV-Haushalte in Saudi-Arabien, denVereinigten Arabischen Emiraten, Bahrein, Oman, Kuweit und Katar. DieRegion zeichnet sich insgesamt durch hohes Wachstum sowie einekonsumfreudige Klientel aus und bietet damit ein großesMarktpotenzial.Eigen- und Exklusivmarken setzen Erfolgsstory fortAls einer der zentralen Erfolgsfaktoren von HSE24 erwies sich imvergangenen Jahr einmal mehr die starke Fokussierung auf Eigen- undExklusivmarken, mit denen rund 80 Prozent des Umsatzes generiertwurde. Das Angebot von HSE24 umfasst alleine in der DACH-Regionjährlich mehr als 20.000 Produkte aus den Produktgruppen Mode,Schmuck, Kosmetik, Wellness, Haushalt sowie Home & Living. NeueAngebote machten 2017 rund die Hälfte des vertriebenen Sortimentsaus.Zu den Highlights im vergangenen Geschäftsjahr zählte insbesondereder erfolgreiche Launch der neuen Eigenmarke Maloo im August. Maloosteht für feminines, lässiges Design und spricht damit jüngereZielgruppen an. Diese Positionierung wird durch Jana Ina Zarrella alsexklusives Testimonial unterstrichen. HSE24 ist es mit Maloogelungen, kanalübergreifend ein junges, frisches Bild zu vermitteln,das von den Kunden auf Anhieb sehr gut angenommen wurde. Nach demstarken Auftakt im vergangenen Jahr ist Maloo 2018 mit einer zweitenKollektion für Frühjahr/Sommer in den Verkauf gegangen. Ebenfalls neuim Programm ist seit Oktober die Marke "Marcel by Marcel Ostertag"des international bekannten Designers. Auf zehn Jahre erfolgreicheZusammenarbeit konnten 2017 HSE24 und die Münchner Designerin LolaPaltinger zurückblicken. Die Modemacherin gehört mit ihrer Linie"Himmelblau by Lola Paltinger" zu den Topmarken desOmnichannel-Retailers. Darüber hinaus brachte Star-Designer BrianRennie im vergangenen Jahr bereits die vierte HSE24Exklusivkollektion auf den Markt.Exklusiv im Homeshopping-Bereich sind auch viele Artikel derinternational mehrfach ausgezeichneten Marke Dyson. Zu den Topsellernzählte ein Dyson Akku-Staubsauger, der im November 2017 mit über40.000 verkauften Stück einen weiteren Verkaufsrekord in derGeschichte von HSE24 aufstellte.Optimistisch für 2018Im laufenden Geschäftsjahr will HSE24 auf den erreichten Erfolgenaufbauen und die positive Entwicklung fortsetzen. Durch diekonsequente Omnichannel-Ausrichtung hat sich die Unternehmensgruppesehr gut im Markt positioniert. Insgesamt rechnet HSE24 für 2018 miteinem erneuten Umsatzanstieg sowie einem Zuwachs beim angepasstenoperativen Ergebnis.HSE24 GroupDie HSE24 Group ist ein internationales und multimedialesHomeshopping-Unternehmen. Mit seinen exklusiven und vielfältigenProdukten bietet der Omnichannel-Retailer seinen Kunden rund um dieUhr ein emotionales Einkaufserlebnis. Das inspirierendeLifestyle-Angebot umfasst Mode, Schmuck, Kosmetik, Wellness, Haushaltsowie Home & Living. In Deutschland, Österreich und der Schweizpräsentiert sich die HSE24 Group mit den Sender-Marken HSE24, HSE24Extra und HSE24 Trend, in Italien mit HSE24 und in Russland mitShopping Live. Durch die konsequente Vernetzung der interaktivenPlattformen TV, Online und Mobile ist die HSE24 Group derInnovationstreiber für modernes Homeshopping. Das Geschäftsjahr 2017hat die HSE24 Group mit einem Umsatz von rund 821 Millionen Euro undeiner deutlichen Gewinnsteigerung abgeschlossen. DieUnternehmensgruppe beschäftigt rund 1.400 Mitarbeiter, inklusive derBeschäftigen bei Call Center- und Logistik-Partnern schafft dieUnternehmensgruppe mehr als 4.300 Arbeitsplätze. Seit seiner Gründung1995 befindet sich HSE24 auf einem nachhaltigen Wachstumskurs und istseit 2012 mehrheitlich im Besitz von Providence Equity Partners.Weitere Gesellschafter sind Ardian und das HSE24 Management.Pressekontakt:HSE24Fiona LorenzUnternehmenssprecherinTel.: 089 96060 6310f.lorenz@hse24.deunternehmenskommunikation@hse24.dewww.hse24.comOriginal-Content von: HSE24, übermittelt durch news aktuell