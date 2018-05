HSBC investiert dank gut laufender Geschäfte viel und kauft Aktien zurück

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

HONGKONG/LONDON (dpa-AFX) - Die größte europäische Bank HSBC steckt weiter viel Geld in den Ausbau ihrer Geschäfte.



Dank vor allem gut laufender Geschäfte in Asien kann sie sich das leisten - genauso wie den weiteren Rückkauf von eigenen Aktien über bis zu zwei Milliarden US-Dollar. In den ersten drei Monaten des Jahres zogen die operativen Erträge um drei Prozent auf 13,9 Milliarden Dollar an, wie die Bank am Freitag in London und Hongkong mitteilte.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern ging dagegen wegen der hohen Investitionen um drei Prozent auf 6 Milliarden Dollar (rund 5 Mrd Euro) zurück. Experten hatten mit einem Rückgang in dieser Größenordnung gerechnet. An der Börse könnte der abermalige Rückkauf eigener Aktien gut ankommen. Dies ist ein Zeichen finanzieller Stärke, den sich derzeit neben der HSBC kaum eine europäische Bank erlauben kann./zb/jha/