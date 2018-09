HSBC Sustainable-Finance-Studie: ESG drängt in den Mainstream

Düsseldorf (ots) -- 61% der Investoren und 48% der Emittenten weltweit verfolgeneine ESG-Strategie- Europäische Investoren und Emittenten führen das Feld an- Knapp die Hälfte der Investoren nennen finanzielle Vorteile alswichtigsten Beweggrund für ESG-Engagements- Die fehlende einheitliche Definition von ESG bleibt eine Hürde,aber nur wenige Emittenten (8%) und Investoren (10%) kennen die TaskForce on Climate-related Financial DisclosuresDie überwiegende Mehrheit der Investoren und Emittenten weltweitverfolgt heute bereits eine Nachhaltigkeitsstrategie nach denKriterien "Environment", "Social" und "Governance" (ESG). Damitdrängt ESG in den Mainstream. Das ist das Ergebnis einer von HSBC inAuftrag gegebenen Umfrage unter 1.731 Unternehmen und Investorenweltweit. Die Sustainable-Finance-Studie ist die größte dieser Artund wurde von East & Partners zum dritten Mal in Folge durchgeführt.Im internationalen Vergleich sind die europäischen Investorenführend bei der Verfolgung einer Nachhaltigkeitsstrategie. Hierbeziehen 85% entsprechende Kriterien in ihre Anlageentscheidungenein. In Asien sind es prozentual nur weniger als halb so viele, dieeine ESG-Strategie verfolgen (40%).Auch auf Emittentenseite ist Europa vorne: Knapp 90% derUnternehmen verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie. Das gilt vorallem für Unternehmen mit einem Umsatz von über 10 Mrd. US-Dollar.Schlusslichter sind Hongkong mit 13% und die USA mit 21%. Seit derUmfrage im Jahr 2017 hat sich der Graben zwischen Investoren undUnternehmen in Europa geschlossen. Der Druck der Investoren hatWirkung gezeigt. Das gilt vor allem für Europa, wo noch vor einemJahr die Investoren zwar verstärkt nachhaltig investieren wollten,ihnen aber die Investitionsziele fehlten.Beweggründe für ESGIn den persönlichen Interviews haben die jeweils über 800Vertreter von Unternehmen und institutionellen Investoren alshäufigsten Grund für eine ESG-Strategie höhere finanzielle Returnsgenannt. Der zweitgenannte Grund sind Steuervergünstigungen. Daszeigt, dass sich Bemühungen um Nachhaltigkeit immer häufiger in Euround Cent auszahlen. Nur für Pensionsfonds und Staatsfonds steht dieRegulierung an zweiter Stelle, wenn es um die Entscheidung geht,Nachhaltigkeitsaspekte einzubinden.Für Unternehmen in Europa stehen außerdem selbstgesetzteNachhaltigkeitsziele sowie der Druck von Investorenseite ganz obenauf der Liste. Nachhaltige Lieferketten sind dagegen für großeUnternehmen (10 Mrd. Euro Umsatz) in China und Hongkong derzweitwichtigste Faktor auf Nachhaltigkeit zu setzen.Daniel Klier, Head of Strategy und Global Head of SustainableFinance von HSBC, zu den Ergebnissen der Studie: "Die Motivation füreine strategische Einbettung von ESG hat sich seit der Umfrage imJahr 2017 verändert. Damals nannten 83% der Emittenten den Druck vonInvestoren als Hauptgrund, gefolgt von Regulierung und der Sorge umihre Reputation. Die Verschiebung in Richtung finanziellerBeweggründe zeigt, dass der Druck der Investoren wirkt und dieMarktkräfte eine Verhaltensänderung erzeugt haben. Kurzum: ESG,klimagerechte Finanzierung und Risikomanagement nähern sich demMainstream."Verwendung der GelderUnternehmen investieren das Geld größtenteils intern, um ihreGeschäftsprozesse nachhaltiger aufzustellen. Zwei Drittel investierenin moderne Produktionsstätten, neue Maschinen oder in Stromquellenmit erneuerbaren Energien. Chinesische Unternehmen zeigen eineBesonderheit: 9% nutzen das Geld, um grüne Merger & Acquisitions zurealisieren.HindernisseUnter den befragten Unternehmen sehen zwei Drittel (67%) keineHürden, ihre Sustainable-Finance-Aktivitäten zu erhöhen. Bei denInvestoren zeigt sich ein ähnliches Bild: Für 57% steht einem Ausbauihrer Investitionen im ESG-Bereich nichts entgegen. Weniger als 10%der Investoren haben speziell für ESG vorgesehene Budgets. Sieerwarten aber, dass diese Anzahl sich im Jahr 2019 verdoppeln wird.Unter den Investoren, die Hürden sehen, nennt über die Hälfte (58%)die fehlenden Standards für ESG als Hindernisgrund. Gleiches hindertauch Emittenten weltweit daran, stärker auf Sustainable Finance zusetzen. Hier sind die europäischen Investoren keine AusnahmeInvestoren klagen zudem nach wie vor über fehlendeInvestitionsobjekte, die sich durch eine mangelhafte Datentransparenzbei den Unternehmen nochmal verschärft hätten.Geringe Bekanntheit von TCFDAuch wenn das Engagement in ESG steigt und eine bessere Reputationebenfalls ein Treiber für die Entwicklung ist, legen die wenigstenInvestoren und Emittenten ihre Strategie offen.Die internationale Regulierung wird zwar als eine der Hauptgründefür mehr Offenlegung weltweit genannt, allerdings kennen nur 8% derEmittenten und 10% der Investoren die TCFD-Initiative. Die Task Forceof Climate-related Financial Disclosures Initiative hat sich zum Zielgesetzt, einheitliche Standards und global anwendbare Empfehlungenzur Offenlegung von Klimarisiken festzulegen. Damit soll dieTransparenz gegenüber Investoren, Anlegern und Anteilseignern erhöhtwerden. Es ist ein unabhängiger, freiwilliger Zusammenschluss desFinancial Stability Boards und der Bank of England. Lediglich imVereinigten Königreich wissen ein Fünftel der Unternehmen um dieTCFD-Initiative. Dabei gilt: Je größer das Unternehmen, desto eherist TCFD ein Begriff.Daniel Klier: "Der Markt arbeitet heute auf eine Regulierung hin,um mehr Transparenz zu schaffen. Denn fehlende Standards sind einProblem für alle Marktteilnehmer. Die Kapitalgeber erwarten eineverstärkte Offenlegung von Nachhaltigkeitsrisiken. Da die TCFD genauein solches Rahmenwerk bietet, sollte die Umsetzung derHandlungsempfehlungen global zu einer dringenden Priorität erkorenwerden."Über die StudieDie Ergebnisse basieren auf direkten Interviews mit 1.731 Personenweltweit, darunter 863 Emittenten und 868 Investoren. Im Auftrag vonHSBC hat East & Partners über einen Zeitraum von fünf Wochen imFrühsommer 2018 CFOs, CIOs und Chefinvestmentstrategen aus Europa,Nordamerika, Asien und dem Nahen Osten befragt. Die Ergebnisse sind nach Investoren und Unternehmen sowie nach Regionen, Assets under Management bzw. Jahresumsatz und auf Branchen heruntergebrochen. In Europa wurden Investoren und Unternehmen aus Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich in die Befragung eingebunden. 