HSBC Suisse: CEO Franco Morra verlässt die Privatbank Ende April

Genf (awp) - Bei der HSBC Private Bank (Suisse) tritt der Geschäftsleiter Franco Morra noch im laufenden Monat ab. Er werde die Bank am 27. April verlassen und sich einer neuen Herausforderung widmen, heisst es in einem internen Schreiben der Bank, das AWP am Montag vorliegt. Sein Nachfolger werde demnächst ernannt. Bis dahin leitet Finanzchef Christophe Guillemot die Geschicke bei der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten