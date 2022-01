HSBC MSCI Turkey UCITS-ETF: Einfach nur fair!

In der Year-to-date-Betrachtung hat sich bei dem HSBC MSCI Turkey UCITS ETF sehr wenig getan. Der Titel verlor seit dem 1. Januar 0,85 Prozent. In den vergangenen fünf Tagen hat der Kurs jedoch stark abgebaut: Insgesamt machte der Titel in der Woche ein Minus von 10,24 Prozent. Doch im Tagesverlauf bis 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit stieg der ETF um 1,82 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



