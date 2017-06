HSBC Holdings kehrt in die Erfolgsspur zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

die HSBC hatte Ende 2016 einen Rückschlag hinnehmen müssen. Wegen des Konzernumbaus und der politischen Turbulenzen war der Vorsteuergewinn im 4. Quartal eingebrochen, und unterm Strich stand sogar ein dickes Minus. Dank guter Geschäfte in Asien, ihres Sparkurses und des Abbaus von Risiken ist die Bank wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern ist im 1. Quartal 2017 um 12% auf knapp 6 Mrd $ gestiegen.

HSBC ist auf gutem Weg, das erst Anfang des Jahres erhöhte Sparziel zu erreichen

Damit übertraf die mit Abstand wertvollste Bank Europas die Erwartungen der Marktteilnehmer deutlich. Das Geldhaus verdiente jetzt auch nach Steuern und allen Sondereffekten wieder Geld. Unterm Strich ging der Gewinn zwar um rund ein Fünftel auf 3,13 Mrd $ zurück. Damit verdiente die Bank aber immer noch wesentlich mehr als die Konkurrenz. Den deutlichsten Sprung verzeichnete die Bank im Geschäft mit Privatkunden und der Vermögensverwaltung; hier legte das operative Ergebnis um fast die Hälfte auf knapp 1,8 Mrd € zu.

Bei den Regionen sticht nach wie vor Asien hervor, wo die HSBC ihre Wurzeln hat. Von dort kamen mit 4,3 Mrd € fast 80% des bereinigten Gewinns vor Steuern. Der Konzern arbeitet mit einem Konzernumbau gegen das schwierige Umfeld an. So zog sich die Bank aus weniger lukrativen Märkten zurück und baute Zehntausende Stellen ab. Sie ist auf gutem Weg, das erst Anfang des Jahres erhöhte Sparziel zu erreichen. Der Bank-Chef will die jährlichen Kosten um 6 Mrd $ drücken.

