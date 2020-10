HSBC: Heftiger Anstieg der Aktie!

Die Aktien von HSBC Holdings Plc (NYSE:HSBC) stiegen in der vorbörslichen Sitzung am Dienstag stark an, als die Bank die Analystenschätzungen für die Gewinne im dritten Quartal übertraf. Die Einnahmen im dritten Quartal fielen auf 11,9 Milliarden Dollar, was einem Rückgang von 11% im Jahresvergleich entspricht. Die kumulativen Einnahmen für die ersten drei Quartale waren 9,5% niedriger im Vergleich zum gleichen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



