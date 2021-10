HSBC Balanced Acc C: Wenn die Dinge jetzt ins Rollen kommen …

HSBC Balanced Acc C schnitt vergangenes Jahr performancetechnisch überdurchschnittlich ab. Der Preis vor einem Jahr betrug 2,22 Euro. Heute liegt dieser bei 2,69 Euro. Seither verzeichnete der Fond einen Kursgewinn von 21,30 Prozent. In reellen Zahlen sind dies ganze 0,47 Euro. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Performance wiederholt. Klar ist jedoch, dass bei gleicher Entwicklung der Preis schnell in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung