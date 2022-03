HRworks: Bestes Ergebnis der Unternehmensgeschichte und Start der Imagekampagne

Freiburg/Berlin (ots) -- Erfolg der Neuausrichtung in den letzten Monaten- Nationale Imagekampagne mit Kundenstimmen im Fokus- HRworks - die Personal-Software für den MittelstandHRworks, der Spezialist für HR-Software im Mittelstand, verzeichnet mit 2021 das erfolgreichste Jahr der über 20-jährigen Firmengeschichte. Mittlerweile betreut das Unternehmen über 2.200 Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Umsatz konnte im Jahresvergleich um knapp 25 Prozent gesteigert werden, und die Zahl der Software-Lizenzen liegt aktuell bei rund einer Viertelmillion. Das Personal hat sich bei HRworks an den drei Standorten Freiburg, Frankfurt und Berlin in etwas mehr als einem Jahr auf 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdoppelt.Rekordergebnis nach NeuausrichtungHintergrund für dieses erfolgreiche Wachstum von HRworks ist die neue Ausrichtung seit Herbst 2020. Mit der Übergabe an den neuen Geschäftsführer Markus Schunk wurden zahlreiche Veränderungen im Unternehmen vollzogen, die den Kunden und die damit einhergehende Kundenzufriedenheit noch stärker in den Mittelpunkt des Handelns stellen. Dazu sagt Markus Schunk: "Der Kundennutzen ist für uns das entscheidende Kriterium. Das meinen wir, wenn wir sagen: Damit HR funktioniert."Kundenservice im FokusEin wichtiger Baustein im Zuge des Relaunches von HRworks ist u.a. der massive Ausbau von Kundenbetreuung und Kundenservice im Bereich 'Customer Success Management'. Der Erfolg der Maßnahmen zeigt sich nicht nur im Rekord-Jahresergebnis, sondern auch in den herausragenden Support-Bewertungen sowie in der extrem geringen Abwanderungsrate der Kunden von HRworks.Imagekampagne 'Das sagen unsere Kunden'HRworks macht die Marktführerschaft bei der Kundenloyalität zum Thema der ersten nationalen Imagekampagne unter neuer Führung. Die zusammen mit der pilot Agenturgruppe entwickelten Werbemaßnahmen folgen dem Ansatz 'Das sagen unsere Kunden (https://www.hrworks.de/das-sagen-unsere-kunden/)'. Seit dem 1. März 2022 sind digitale Anzeigen wie Video-Ads, Display-Ads, Native-Ads und Social Media sowie Printanzeigen in den relevanten Umfeldern geschaltet. Die zunächst bis Jahresende laufende Kampagne verfolgt das Ziel, die Bekanntheit von HRworks in der Zielgruppe auszubauen und die Personal-Software als Standard für den Mittelstand zu etablieren. Geschäftsführer Markus Schunk erläutert diesen Punkt:"Wir haben HRworks 2021 neu aufgestellt, und das ist uns mit dem Rekord-Jahresergebnis bestens gelungen. Für 2022 haben wir nun das Ziel, die Sichtbarkeit und Bekanntheit der Marke signifikant zu erhöhen. Die jetzt breit ausgerollte nationale Imagekampagne leistet dazu einen wesentlichen Beitrag."Ziel: Marktführerschaft im MittelstandUnd er schlägt einen Bogen zu den operativen Zielen: "Die Marktführerschaft im Bereich HR-Software für den Mittelstand ist unser klarer Anspruch. Das ist unsere DNA, hier sind wir sehr gut. Ich sehe in Deutschland ein Potenzial von ca. 20.000 bis 30.000 kleinen und mittleren Unternehmen, die noch gar keine oder nur eine rudimentäre digitale Lösung für ihr Personalmanagement etabliert haben. Hier wollen wir den besten Standard setzen und der künftige Standard sein. Und dabei haben wir noch gar nicht richtig begonnen, das mit Abstand beste Preis-Leistungsverhältnis der HRworks Gesamtlösung im Markt aktiv zu adressieren."Pressekontakt:Matthias Trenkle | Bachstraße 12 | 10555 BerlinBüro: 0761 47954-198Mobil: 0179 52 311 47matthias.trenkle@hrworks.dewww.hrworks.deOriginal-Content von: HRworks GmbH, übermittelt durch news aktuell