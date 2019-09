HRnetgroup: Aufschrei, garantiert!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie HRnetgroup, die im Segment "Human Resource & Employment Services" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 11.09.2019, 22:18 Uhr, an ihrer Heimatbörse Singapore mit 0.58 SGD.

Wie HRnetgroup derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber HRnetgroup. Die Diskussion drehte sich an einem Tag vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An sechs Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält HRnetgroup daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält HRnetgroup von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 4,91 Prozent liegt HRnetgroup 2,6 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,31. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Die Aktie von HRnetgroup gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 11,4 insgesamt 36 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Professionelle Dienstleistungen", der 17,86 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".