HRnetGroup: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie HRnetGroup, die im Segment "Human Resource & Employment Services" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 24.12.2018 an ihrer Heimatbörse Singapore mit 0,78 SGD.

Unser Analystenteam hat HRnetGroup auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 15,19. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von HRnetGroup zahlt die Börse 15,19 Euro. Dies sind 14 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Commercial Services" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 17,67. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die HRnetGroup-Aktie hat einen Wert von 71,43. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (66,67). Der RSI25 liegt bei 66,67, was bedeutet, dass HRnetGroup hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für HRnetGroup.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt HRnetGroup mit einer Rendite von 8,48 Prozent mehr als 14 Prozent darüber. Die "Commercial Services"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,89 Prozent. Auch hier liegt HRnetGroup mit 13,37 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.