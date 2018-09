HR-Tech: TrueProfile.io launcht Plattform für die Blockchain-basierte Verifizierung von Bewerberreferenzen / Der Service vereinfacht die Überprüfung von Referenzen im Bewerbungsverfahren

Dubai/UAE (ots) - TrueProfile.io, ein Tochterunternehmen der TheDataFlow Group, hat mit seiner neuen Website www.trueprofile.io einePlattform gelauncht, welche die Verifizierung von BewerberreferenzenBlockchain-basiert unterstützt und beschleunigt. TrueProfile.ioarbeitet dafür mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, dieentsprechende Referenzen ausstellen. Darunter sind Universitäten,Unternehmen und Zulassungsstellen. Der digitale Service vonTrueProfile.io ermöglicht Bewerbern und potenziellen Arbeitgebern dieunabhängige Verifizierung von Bildungsabschlüssen, beruflichenZeugnissen und Lizenzen.Auch Zeugnisse aus dem Ausland lassen sich mühelos überprüfenMit seiner Blockchain-basierten Lösung digitalisiertTrueProfile.io den Prozess der Referenzenüberprüfung nach deminternationalen Verifizierungsstandard Primary Source Verification(PSV). Statt die ausstellenden Organisationen einzeln anschreibenoder anrufen zu müssen, ist die Überprüfung über die Plattform nunschnell und unkompliziert durchführbar. Besonders bei der Einstellungvon Mitarbeitern aus anderen Ländern sparen Arbeitgeber viel Zeit undkönnen sichergehen, dass der Bewerber die angegebenen Qualifikationenauch wirklich erworben hat."TrueProfile.io ist die führende Lösung für die Vereinfachung vonBewerbungsprozessen", so Sunil Kumar, CEO der The DataFlow Group."Der neue Service verbindet nicht nur qualifizierte Bewerber mitgenau den richtigen Arbeitgebern, die Verifizierung läuftgleichzeitig in einer sicheren Online-Umgebung ab. Damit wirdArbeitgebern und Arbeitnehmern ein vertrauenswürdiges und schnellesBewerbungsverfahren ermöglicht."René Seifert, Chief Digital Officer der The DataFlow Group betont:"Unser Ziel war es, ein Tool zu entwickeln, welches Bewerbern imBewerbungsverfahren, beim Onboarding und während ihrerBeschäftigungszeit einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderenBewerbern verschafft. Wir sind sehr stolz auf das, was wir mitTrueProfile.io geschaffen haben."TrueProfile.io bietet eine Bandbreite von Verifizierungsleistungenan, von denen viele eine Neuheit in der Branche darstellen:- Bewerber können ihre Dokumente wie Diplome, Lizenzen undEmpfehlungsschreiben zur Prüfung vorlegen. Nach der erfolgreichabgeschlossenen Verifizierung erhalten sie dafür das digitaleSiegel TrueProof. Dieses TrueProof gehört dem Bewerber und erkann es uneingeschränkt während seiner ganzen Karriereeinsetzen.- Jedes TrueProof setzt die Ethereum-Blockchain-Technologie ein,um die Referenzen des Bewerbers zu validieren. Das sorgt fürhohe Sicherheit im Verifizierungsprozess.- TrueProfile.io bietet gesicherte Bereiche für Arbeitgeber(Business Partner genannt) und die Bewerber (Members genannt).Die Bewerber können auf der Plattform ganz einfach ihreTrueProofs über ihr Profil bei TrueProfile.io verwalten.- Die Arbeitgeber können Voucher für Bewerber kaufen, damit dieseam Verifizierungsprozess über TrueProof teilnehmen.Über TrueProfile.ioTrueProfile.io ist der führende Anbieter für dieEchtzeit-Verifizierung von Referenzen nach dem internationalenVerifizierungsstandard Primary Source Verification (PSV). Mit derVerwendung von modernsten Blockchain-Technologien schafftTrueProfile.io Sicherheit und Vertrauen im Bewerbungsprozess. Seit2007 ist die The DataFlow Group vertrauenswürdiger Partner fürRegulierungsbehörden und Regierungen in Asien und Europa, um diesichere Dokumentenverifizierung für mehr als eine MillionAntragsteller durchzuführen.Pressekontakt:ELEMENT CChristoph HauselAberlestraße 1881371 MünchenTel.: 089 - 720 137 20E-Mail: c.hausel@elementc.deWeb: http://www.elementc.deOriginal-Content von: The DataFlow Group, übermittelt durch news aktuell