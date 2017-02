HR-Report 2017 / Deutsche Unternehmen suchen bevorzugt in der Heimat (FOTO)

Mannheim (ots) -Trotz der Internationalisierung ihrer Märkte rekrutiert nur eineMinderheit der deutschen Unternehmen global. So setzen gerade einmalknapp 40 % der Unternehmen darauf, Mitarbeiter im Ausland zugewinnen.Bevorzugt rekrutieren deutsche Unternehmen daher innerhalbDeutschlands (55 %), vier von zehn suchen sogar nur regional (40 %).Mitarbeiter global (23 %) und europaweit (12 %) zu gewinnen, stehthingegen kaum auf der Rekrutierungsagenda. Dies zeigen die Ergebnissedes HR-Reports 2017 von dem Personaldienstleister Hays und demInstitut für Beschäftigung und Employability (IBE), für den knapp 600Entscheider befragt wurden.Deutsche Unternehmen, die außerhalb der Landesgrenzen nachMitarbeitern suchen, gehen dafür primär in das deutschsprachigeAusland (43 %), gefolgt von Westeuropa (27 %). Fachkräfte aus Süd-und Nordeuropa spielen trotz der dortigen hohen Arbeitslosigkeit mitjeweils zwei Prozent nur eine marginale Rolle.Obwohl deutsche Unternehmen auf vielen außereuropäischen Märktenagieren, spiegelt sich dies bei der Rekrutierung nicht wider. Nurvier bis sieben Prozent rekrutieren in China, Indien und den USA. Umneue Fachkräfte zu gewinnen, nutzen die Befragten vor allemJobportale im Internet (82 %) und ihre eigenen Rekrutierungskanäle(68 %).Darüber hinaus greifen 49 Prozent der Unternehmen auf externePersonaldienstleister zurück. Im Vergleich zum letzten Jahr nutzensie vor allem Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter-Programme (Anstieg von36 % auf 43 %) und Social-Media-Plattformen (Anstieg von 18 % auf 28%) häufiger.Über HaysHays plc. ist ein weltweit führender Personaldienstleister für dieRekrutierung von hoch qualifizierten Spezialisten. Hays ist imprivaten wie im öffentlichen Sektor tätig und vermittelt Spezialistenfür Festanstellungen, Projektarbeit und in Arbeitnehmerüberlassung.Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 9.000 Mitarbeiter in 33Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2014/2015 Erlöse von 5,05 Mrd.Euro. In Deutschland vermittelt Hays Spezialisten aus den BereichenIT, Engineering, Construction & Property, Life Sciences, Finance,Sales & Marketing, Legal, Retail sowie Healthcare.Pressekontakt:Maria Holschuh, Presse und Social MediaHays AGTelefon: +49 (0)621 / 1788-1104E-Mail: maria.holschuh@hays.deOriginal-Content von: Hays AG, übermittelt durch news aktuell