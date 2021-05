HR Path stärkt seine Präsenz in Deutschland!

Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) - Nach zwanzig Jahren Erfahrung im Personalwesen sowie der Verleihung des Labels "HappyAtWork" setzt HR Path sein internationales Wachstum in Deutschland fort.Bereits in 18 Ländern vertreten, ist HR-Path sehr stolz, die Verstärkung seiner Aktivitäten auf dem deutschen Markt bekannt zu geben.Diese Entwicklung in Deutschland spiegelt sich in zwei Hauptbereichen wieder.Zum einen durch die Einstellung von HR Path Beratern, welche Erfahrung in den Bereichen Personalberatung und HRIS-Implementierungsdienstleistungen einbringen.Der zweite Bereich ist die lokale Niederlassung in drei strategischen Städten: Frankfurt, München und Stuttgart.Das Unternehmen hat bereits begonnen, seine Liste von 1300 Kunden weltweit zu erweitern, indem Sie erfolgreiche Projekte, mit in Deutschland ansässigen Unternehmen, wie Busch Vacuum Solution, KRÜSS GmbH, TOA Electronics Europe GmbH, Pfannenberg GmbH und vielen anderen gestartet wie auch abgeschlossen hat.Über HR PathHR Path, ein Experte und wichtiger Akteur im Bereich Personalwesen, unterstützt Unternehmen, für die das Humankapital bei ihrer digitalen Transformation von entscheidender Bedeutung ist. Advise, Implement & Run sind die drei Geschäftsbereiche der HR Path, die zum HR-Erfolg von Unternehmen beitragen. Gegründet im Jahr 2001, unterstützen seine 1000 Talente mehr als 1300 Kunden in 18 Ländern. Der Umsatz liegt stand heute bei 110 Millionen Euro.Mehr Informationen: https://www.hr-path.comHR Path auf Twitter folgen: https://twitter.com/HR_PathFolgen Sie HR Path auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hr-pathFolgen Sie HR Path auf Instagram: https://www.instagram.com/hr_path/?hl=frLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1279017/HR_Path_Logo.jpgPresse-Kontakt:Fabienne LatourMarketing and Communication DirectorHR PathFabienne.LATOUR@hr-path.comOriginal-Content von: HR Path, übermittelt durch news aktuell