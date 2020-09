HR Path begrüßt Gaius HR in seinem Konzern

Paris and Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) - HR Path freut sich außerordentlich, Gaius HR in seinem Konzern begrüßen zu dürfen. Gaius HR ist ein in der Schweiz, Deutschland, Großbritannien und Spanien tätiges Technologie- und Beratungsunternehmen im Bereich Human Resources mit Hauptsitz in Basel (Schweiz).Das im Jahre 2001 von Cyril Courtin und Francois Boulet gegründete Unternehmen HR Path, ist ein führendes, unabhängiges HR-Beratungs und Dienstleistungsunternehmen für Informationssysteme im Bereich Human Resources.Gaius HR ist SAP HCM Partner und bietet mit NUBO eine preisgekrönte, vorkonfigurierte SAP SuccessFactors Lösung an. NUBO vereinfacht die Implementierung von SAP SuccessFactors und ist dadurch schneller, effizienter und kostengünstiger, zudem beinhaltet Nubo den gesamten HR Prozess Lifecyle von der Einstellung von Mitarbeitern bis hin zur Nachfolgeplanung."HR Path setzt sein Unternehmenswachstum trotz der gegenwärtigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Zusammenhang mit COVID-19 fort. Mit Freude begrüßen wir unsere neusten Partner, Ato Anderson, Angelo Gallo und Gilles Fransen bei HR Path. Dieser Zusammenschluss wird bei der Entwicklung neuer HR-Angeboten in ihren Märkten helfen und es unseren derzeitigen Kunden ermöglichen, von neuen Dienstleistungen wie NUBO zu profitieren",sagte Cyril Courtin, Co-Chief Executive Officer von HR Path."Mit Gaius HR an Bord werden wir die globale Präsenz von HR Path mit einer erweiterten Abdeckung in ganz Europa ausbauen und begrüssen die sehr starken Referenzen von SAP SuccessFactors", so Thomas Ortega, Partner, HR Path."Die Zusammenarbeit mit HR Path ermöglicht es uns, unsere NUBO-Lösung für SAP SuccessFactors weltweit zu skalieren und die globale Präsenz von HR Path zu nutzen", so Gilles Fransen, Partner bei Gaius HR."Aufbauend auf den Stärken von HR Path werden wir in der Lage sein, unser Beratungsportfolio zu erweitern und neue Beratungsangebote für unsere Kernberatungsmärkte Schweiz und Deutschland zu schaffen", fügte Angelo Gallo, Partner, Gaius HR, hinzu."Unsere Mitarbeiter werden von einer breiteren Palette von Karrieremöglichkeiten, einem breiteren Spektrum an Projekten und der Zugehörigkeit zu einem größeren Beratungsteam profitieren ", erklärt Ato Anderson, Partner, Gaius HR.Das gemeinsame Ethos von HR Path und Gaius HR, "we get things done" und die stetige Transparenz mit allen Interessengruppen - von Kunden über Mitarbeiter bis hin zu Partnern. wird das weitere Wachsen von vertrauensvollen Beziehungen innerhalb unseres Ökosystems ermöglichenÜber HR PathHR Path, ein Experte und großer Akteur im Bereich Human Resources, unterstütz Unternehmen bei der digitalen Transformation. Advise, Implement & Run sind die drei Geschäftsbereiche von HR Path, die in der HR-Funktion für unternehmerische Leistungsfähigkeit sorgen. Das Unternehmen wurde 2001 in Frankreich gegründet und unterstützt mit mehr als 1000 Mitarbeitern über 1300 Kunden in 18 Ländern. Das Unternehmen setzt zurzeit 115 Millionen Euro um.Weitere Informationen: www.hr-path.com (http://www.hr-path.com/)Folgen Sie HR Path auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hr-pathÜber Gaius HRGaius HR bringt einen reichen Fundus an Erfahrung in der Betreuung von Kunden in den Bereichen HR-Technologie und HR-Beratung mit.Gaius HR bietet Beratung, Consulting und komplette HR-Technologie-Dienstleistungen an. Durch unsere Dienstleistungen unterstützt Gaius HR-Unternehmen bei der Umgestaltung ihrer geschäftskritischen HR-Abläufe, um effektivere und effizientere personalkritische Dienstleistungen anzubieten.Wir helfen unseren Kunden, attraktive Arbeitgeber zu werden, Geld zu sparen, die Lebenszyklen ihrer Mitarbeiter zu managen und ihre vernetzte und agile Belegschaft zu unterstützen. Dies erreichen wir, indem wir intelligentere und rationellere Geschäftsprozesse ermöglichen und modernste Technologielösungen einsetzen.Weitere Informationen:www.gaius-hr.com (http://www.gaius-hr.com/)Pressekontakt:Fabienne LatourMarketing und Kommunikation VPHR PathFabienne.LATOUR@hr-path.comPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/1251463/HR_Path___Gaius_HR.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/997649/HR_Path_Logo.jpgOriginal-Content von: HR Path, übermittelt durch news aktuell