HR Deep Dive und Promi-Faktor / Bestsellerautor John Strelecky, Deutsche Bahn Personalvorstand Martin Seiler u.v.m. - TERRITORY EMBRACE stellt Programm des #RC20 Festivals vor

Das Recruiting Community Festival bietet 2020 einen nochabwechslungsreicheren Mix aus aktuell relevanten HR-Themen und Blicken über denTellerrand hinaus. Unter dem Motto SOAK UP THE SUN geht es um Optimismus in denBereichen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit dabei sindu.a. Welt-Bestsellerautor John Strelecky und Deutsche Bahn PersonalvorstandMartin Seiler."In diesem Jahr konnten wir den Welt-Bestsellerautor John Strelecky ('Das Caféam Rande der Welt') gewinnen", berichtet Gero Hesse, Geschäftsführer vonTERRITORY Embrace. "In seiner Keynote wird John uns zeigen, wie wir miteinfachen Gedankenprinzipien eine bessere Arbeitswelt etablieren können." Einweiteres Programmhighlight ist der Talk mit Martin Seiler, Vorstand Personal derDeutschen Bahn AG."Die Deutsche Bahn bewegt Menschen und wird seit jeher von Menschen bewegt", soSeiler. "Wir investieren daher massiv in unser Personal und haben ein großesRekrutierungsziel stets vor Augen: In den kommenden Jahren stellen wir 100.000neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Durch eine Stärkung der Schienewollen wir zu besserer Mobilität für die Menschen und zu einer nachhaltigwachsenden Wirtschaft beitragen - und das schaffen wir nur als attraktiverArbeitgeber."Das neue Workshop-Konzept vereint fünf parallel stattfindende Streams, in denenHR-Experten startup-, mittelstand-, konzern- und branchen-spezifisch von ihrenErfahrungswerten berichten. Vier der fünf Streams werden von jeweils einem inder HR-Szene bekannten "Paten" betreut:- "Rebels at Work"-Erfinderin Anja Förster- Prof. Dr. Anja Lüthy, Social-Media-Recruiting Expertin imGesundheitsbereich- Sebastian Borek, CEO der Founders-Foundation- Prof. Dr. Christoph Beck von der Hochschule KoblenzDas #RC20 Festival findet am 06. und 07. Mai 2020 in der HALLE Tor 2 in Kölnstatt. Das Event-Programm finden Sie auf www.recruiting-community.de/programm.