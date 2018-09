HRS wird exklusiver Hotelpartner von Eurowings (FOTO)

Köln (ots) -Das Hotelportal HRS und die Lufthansa Tochter Eurowings haben einestrategische Partnerschaft geschlossen. Ab Dezember 2018 steht denmehr als 30 Millionen Airline-Gästen das Hotelangebot von HRS auf derEurowings Website zur Verfügung. Durch die smarte Integration derBuchungsplattform profitieren Eurowings Kunden von einer schnellenOnline-Hotelbuchung zu garantiert günstigen Konditionen, flexiblenStornobedingungen, einem schnellen Kulanzservice und speziellenZusatzleistungen im Hotel. Beide Unternehmen kommen damit demBedürfnis der Kunden nach, die Prozesse rund um die Reisebuchung zuvereinfachen und schnell und einfach das passende Hotel direkt zumFlug zu buchen - das gilt nicht nur für Geschäftsreisende. AuchUrlaubsreisende profitieren von dem nahtlosen Reiseerlebnis. Darüberhinaus haben die Kunden beider Partner die Möglichkeit Meilen zusammeln: Bei jeder Hotelbuchung auf der Eurowings Website erhaltenBoomerang Club Mitglieder für jeden Euro eine Meilengutschrift. AuchHRS erweitert sein Kundenbindungsprogramm durch die Integration derMeilen und bietet myHRS registrierten Kunden die Möglichkeit, nebenBahnBonus Punkten und Miles & More nun auch Boomerang Club Meilen zusammeln, was die Plattform zum größten Multi-Partner Programm für dieLodging Industrie macht.HRS überzeugte in der Ausschreibung mit einer hohenKundenfokussierung und der Tatsache, den Marketplace von Eurowingsdurch eine besonders smarte Integration zu optimieren. Eurowings undHRS schlagen mit der Kooperation einen gemeinsamen Weg zurDigitalisierung ein, die sämtliche Services rund um die Reise auf derEurowings Website nahtlos abdeckt. "Wir freuen uns mit HRS einenstarken und innovativen Partner gefunden zu haben, der sehr gut zuuns passt. Unsere Fluggäste können aus Top-Unterkünften weltweitwählen und dank der HRS Preisgarantie zu besonders günstigen Preisenbuchen. Zudem haben Sie die Möglichkeit als Boomerang Club Mitgliedextra Meilen zu sammeln", so Katrin Rieger, Eurowings Vice PresidentCustomer Experience and Product. Auch für HRS ist die Partnerschaftein wichtiger strategischer Schritt. "Wir freuen uns sehr über dieWiederaufnahme der Zusammenarbeit und sind stolz, den EurowingsGästen in Kürze wieder unser Hotelprogramm inklusive smarterZusatzleistungen anzubieten. Bei HRS steht immer der Kunde und seinAnspruch an relevante Services entlang der Reisekette im Fokus, daherist es für uns doppelt erfreulich, dass sowohl Eurowings Gäste alsauch HRS User Boomerang Club Meilen sammeln und für ihre Loyalitätbelohnt werden", sagt Alexandra Barth, Senior Vice President BusinessTravel Solutions.Bereits von Mai 2008 bis Oktober 2014 arbeiteten die Unternehmenim Bereich der integrierten Hotelbuchungslösung eng zusammen. Nunkonnte HRS eine der führenden Low-Cost Airlines Europas für sichzurück gewinnen.Ansprechpartner für die Medien:Britta SchumacherDirector CommunicationsTel. +49 221 2077 5107E-Mail presse@HRS.deOriginal-Content von: HRS - Hotel Reservation Service, übermittelt durch news aktuell