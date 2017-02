HRS unter attraktivsten Arbeitgebern Deutschlands

Köln (ots) - Die HRS Group gehört zu den besten Arbeitgebern imMittelstand, wie die wissenschaftliche Studie Top Job der UniversitätSt. Gallen ermittelte. Die Analyse beurteilte die eingesetztenInstrumente im Personalmanagement sowie die strategische Ausrichtungder Geschäftsleitung. Außerdem bewerteten knapp 500 HRS-Mitarbeiterdie Arbeitsplatzkultur in Bereichen wie Mitarbeiterführung,-Motivation und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. ImGesamtergebnis schnitt HRS überdurchschnittlich gut ab. Amvergangenen Freitag überreichte der ehemaligeBundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement das offizielle Siegel inBerlin.HRS-Arbeitnehmer schätzen vor allem, wie ihre FührungskräfteVisionen im Unternehmen weitergeben und damit das Engagement ihrerMitarbeiter stärken. Unternehmerisches Denken und Handeln zählen zuden wichtigsten Aspekten. HRS'ler wollen neue Ideen einbringen, um soihre persönlichen Neigungen weiterzuentwickeln. "Als eCommerceUnternehmen bewegen wir uns in einem sehr dynamischen Markt. Daherist es wichtig, dass unsere Mitarbeiter flexibel und offen sind, umsituativ die richtigen Entscheidungen treffen zu können", so TobiasRagge, CEO von HRS. Die Zusammenarbeit im Unternehmen wurde von denBefragten ebenfalls sehr positiv bewertet und nimmt im Arbeitsalltagder HRS-Mitarbeiter eine wichtige Rolle ein.Auch das Nachrichtenmagazin Focus kürte HRS zum Top NationalenArbeitgeber 2017 in der Kategorie Internet. In die Bewertung flosseine Online-Befragung vom Marktforschungsinstitut Statista ein, beider Arbeitnehmer unter anderem beantworteten, wie zufrieden sie mitihrem Vorgesetzten, dem Gehalt und beruflichen Perspektiven sind.Statista berücksichtigte bei der Gesamtberechnung außerdem eineXing-Mitgliederumfrage und Beurteilungen, die auf demArbeitgeberbewertungsportal Kununu abgegeben wurden. Insgesamt nahmenmehr als 100.000 Arbeitnehmer daran teil.Auch eine intern durchgeführte Befragung unter weltweit mehr als1.600 Mitarbeitern der HRS Group bestätigt diese Ergebnisse: DieTeilnehmer identifizieren sich besonders mit den Firmenwerten. Aberauch die Festlegung und Umsetzung von persönlichen Zielen loben sieals Motivationsanreiz. Darüber hinaus erachten sie die guteTeamarbeit als sehr wichtig, da sie zu einem offenen und freundlichenArbeitsklima führt. Das eigenverantwortliche Arbeiten und eine faireBehandlung wird insgesamt besonders positiv bewertet. Bei derBefragung konnte HRS eine Teilnehmerquote von 73 Prozent verzeichnen.HRS wurde 1972 in Deutschland gegründet und hat sich zu eineminternationalen eCommerce-Unternehmen entwickelt. Neben demOnline-Buchungsportal mit Fokus auf individuelle Bucher bietet HRSGlobal Hotel Solutions internationalen Konzernen Services entlang dergesamten Wertschöpfungskette rund um die Hotelbuchung an. Dies spartUnternehmen Übernachtungskosten und steigert die Zufriedenheit vonGeschäftsreisenden. Im Sommer 2017 bezieht HRS eine neueFirmenzentrale in Köln. Der moderne Büroneubau direkt amHauptbahnhof bietet auf 14.000 Quadratmetern Platz für 850Mitarbeiter. Die Open Space-Arbeitsplätze und großzügig geschnittenenRäumlichkeiten, die im Stil unterschiedlicher Kontinente gehaltensind, spiegeln die Internationalität und Expansionspläne der Firmawider. So steht auch für Kollegen aus einem anderen Büro weltweitimmer ein attraktiver Arbeitsplatz bereit. Aktuell arbeiten in Kölnzirka 600 Mitarbeiter, weltweit sind es an 27 Standorten knapp 1.600.Pressekontakt:Verena DolzPR ManagerTel. +49 221 2077 5161E-Mail presse@HRS.deOriginal-Content von: HRS - Hotel Reservation Service, übermittelt durch news aktuell