HRS spart Unternehmen 573 Millionen Euro Reisekosten mit automatischem Ratenfilter

Köln (ots) - Reisende in Großunternehmen buchen Übernachtungenhäufig nicht zu den Sonderkonditionen, die die Reiseabteilung imVorfeld aufwendig mit dem Hotel verhandelte. HRS, weltweit führenderHotelsolutions Anbieter, hat für diese Herausforderung eine digitaleLösung auf Basis von künstlicher Intelligenz entwickelt. Die zumPatent angemeldete Technologie filtert falsch geladene Ratenautomatisch und in Echtzeit aus den Buchungssystemen. HRS bietetseinen Sourcing-Kunden diese Technologie kostenfrei an und sichertentsprechenden Unternehmen branchenweit rund 573 Mio. EuroKosteneinsparungen.Für Reisestellen in Großunternehmen ist es ein hoher Aufwand, mitHotels weltweit vergünstigte Firmenraten zu verhandeln. Ob dieseverhandelten Übernachtungspreise anschließend korrekt in denBuchungskanälen erscheinen, ist eine andere Frage: Jede sechste Rate(17 Prozent) in den Buchungskanälen ist falsch - entweder durchtechnische oder manuelle Übertragungsfehler. Das ergibt eine Studieder Global Business Travel Association (GBTA) aus dem Jahr 2017. DieFolge: Unternehmen zahlen 14 Prozent mehr für Hotelübernachtungen alsursprünglich verhandelt. Eine noch tiefer gehende Analyse von HRSkommt sogar auf eine branchenweite Fehlerquote von 20 Prozent. Aufvereinbarte Einsparungen in solcher Höhe zu verzichten, wäre in jedemanderen Bereich im Unternehmen inakzeptabel.Allein am Beispiel eines globalen Produktionsunternehmensidentifizierte HRS bei einer umfangreichen Datenanalyse entgangeneEinsparungen in Höhe von jährlich neun Mio. Euro. Anders als reaktiveLösungen, wie nachträgliche Raten-Audits oder Umbuchungen,funktioniert der Ratenfilter von HRS in Echtzeit. Abweichende Ratentauchen erst gar nicht in den Buchungssystemen auf. "DieseFilterautomatik macht die Branchendiskussion um falsch geladeneHotelraten obsolet", sagt Martin Biermann, Vice President fürProduktentwicklung und Innovation bei HRS. "Durch die gravierendenFehler in Buchungssystemen entgeht der Branche ein Sparpotenzial vonmehr als einer halben Milliarde Euro." Tobias Ragge, CEO der HRSGroup, unterstreicht den Mehrwert: "Wir garantieren unseren globalenKunden Prozess- und Kostenoptimierungen rund um die geschäftlicheHotelübernachtung. Mit disruptiven Technologien wie dem HRS RateFilter wird das Risiko fehlerhafter Raten automatisch und in Echtzeitauf null reduziert. Diese Lösung wird den Geschäftsreisebereichnachhaltig verändern und prägen."Ansprechpartner für die Medien:Björn ZimmerSenior PR ManagerTel. +49 221 2077 5104E-Mail presse@HRS.deOriginal-Content von: HRS - Hotel Reservation Service, übermittelt durch news aktuell