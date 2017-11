Köln (ots) - Das Hotelportal HRS zählt mit der Note "sehr gut" imHotline-Test des Computermagazins Chip zu den besten drei Anbieternim Bereich der Reiseportale. In der Kategorie "Erreichbarkeit"erzielt HRS sogar die höchste Punktzahl und ist damit Sieger derEinzelwertung.Grundlage für dieses Ergebnis sind 8.689 Hotline-Gespräche mit 141Unternehmen aus zwölf Branchen, die das Magazin in Zusammenarbeit mitdem Marktforschungsinstitut Statista geführt hat. Jede getesteteFirma erhielt mindestens 50 Anrufe zu unterschiedlichen Zeiten.Gesprächspunkte waren etwa Fragen nach Angebotsvarianten,Produktdetails, Preisen oder Vertragsbedingungen. Die Endnoteentstand aus den Einzelnoten der Kategorien "Service", "Wartezeit","Erreichbarkeit" und "Transparenz". Die Reisevermittler gehören zuden Branchen, in denen die Test-ergebnisse besonders breit gestreutsind - vom Schlusslicht mit 67,2 Punkten bis zum Testsieger mit 96,5Punkten. HRS belegt mit 92,9 Punkten den dritten Platz.Die Reisenden stehen bei HRS seit jeher im Mittelpunkt. Deshalberleichtert HRS ihnen mit digitalen Prozessen sämtlicheProzessschritte rund um die Hotelbuchung. So können Gäste inteilnehmenden Hotels den Check-in, Check-out und die Bezahlung derHotelrechnung per Smartphone erledigen sowie dem Hotel vorabpersönliche Präferenzen und Wünsche mitteilen. "NebenOnline-Buchungen bietet HRS seinen Kunden persönliche Beratung amTelefon an - vor, während und nach dem Hotelaufenthalt", sagtSven-Eric Stein, Vice President Customer Service bei HRS. Neben einerguten Erreichbarkeit zähle bei HRS vor allem die Qualität desKundenservice. "Wir schulen unsere Mitarbeiter regelmäßig, damit sieim Gespräch eine angenehme Atmosphäre schaffen und der Kunde nichtnur fachliche Beratung, sondern auch Vertrauen erfährt. Der FaktorMensch hat trotz der voranschreitenden Digitalisierung immer nocheine ganz besondere Bedeutung." Mit "Travel Care" erhalten Kunden,die sich im Programm "My HRS" registriert haben, einen noch besserenService. Im Kulanzfall verspricht HRS, das Anliegen innerhalb maximal72 Stunden zu klären und erstattet bis zu 100 Prozent desBuchungspreises.Bildmaterial unter www.hrs.de/presseAnsprechpartner für die Medien:Björn ZimmerSenior PR ManagerTel. +49 221 2077 5104E-Mail presse@HRS.deOriginal-Content von: HRS - Hotel Reservation Service, übermittelt durch news aktuell