HRS erweitert Payment Lösungen mit Komplettübernahme von conichi (FOTO)

Köln (ots) -Die HRS Group, weltweit führender Outsourcing Anbieter im BereichCorporate Travel, gibt die vollständige Übernahme des Startupsconichi (rechtlich "Hotel Beacons GmbH") bekannt und wird dieLösungen von conichi in das HRS-Payment-Produktportfolio integrieren.Das 2014 gegründete Berliner Startup war bisher eigenständig tätiggewesen. Nach einer Mehrheitsbeteiligung hat HRS nun alle restlichenconichi-Anteile erworben. Mit dieser Transaktion werden die Marke undalle conichi-Mitarbeiter integraler Bestandteil der HRS Group.Beim Start von conichi konzentrierten sich die Gründer MaximilianWaldmann und Frederic Haitz mit ihrem Team darauf, den Prozess desEin- und Auscheckens zu digitalisieren und damit zu beschleunigen.Ihr innovativer Ansatz fand in der globalen Geschäftsreisebranchegroßen Anklang, wie der Gewinn des Innovationswettbewerbs vonBusiness Travel News im Jahr 2016 beweist. Unternehmen wie Siemens,Telekom und Volkswagen nutzen die Smarthotel-Services von conichi, umdie Hotelaufenthalte ihrer Reisenden zu optimieren. Der seit Gründungentwickelte branchenführende Standard für die Check-in/Out-Prozesseetablierte sich als Lösung, die den Anforderungen von Firmen undHotels gleichermaßen gerecht wurde.HRS wird die conichi-Technologie für die Automatisierung vonCheck-in/Out-Prozessen weiterführen. Conichi wiederum wirdwesentlicher Bestandteil eines neuen Geschäftsbereichs mit Fokus aufPayment. HRS nutzt das Technologie-Know-how von conichi, um dieCorporate Payment Lösungen von HRS weiterzuentwickeln. Dieconichi-Mitarbeiter, darunter die Herren Waldmann und Haitz, werdengemeinsam mit ihren neuen Kollegen die nächste Generationdatenbasierter, automatisierter Zahlungstechnologien entwickeln. HRSstrebt auf dieser Basis eine skalierbare und weltweit akzeptiertePayment Lösung an, die weit über die eigentliche Transaktionhinausgeht. Firmenkunden und Hotelpartner profitieren vonmaßgeschneiderten Lösungen, die zusätzliches Einsparpotenzial hebenund die Effizienz von Prozessen steigern.Nicole Mantow, seit Juni 2019 bei HRS, leitet diesenGeschäftsbereich und berichtet direkt an HRS-Geschäftsführer TobiasRagge. Die Payment-Expertin blickt auf fast zwei JahrzehnteBranchenerfahrung zurück. Vor ihrem Wechsel war sieDeutschland-Geschäftsführerin beim Zahlungsdienstleister EVO PaymentsInternational. Davor verantwortete sie die Strategie, Marketing undVertrieb des Zahlungsdienstleisters ConCardis für Deutschland,Österreich und der Schweiz."Payment gehört längst zu den wichtigsten strategischen Säulenunseres Unternehmens", sagt HRS-Geschäftsführer Tobias Ragge. "Dieneue Struktur gewährleistet die Agilität des Geschäftsbereichs undunterstreicht die strategische Bedeutung dieses Themas. Eininnovativer und zuverlässiger Zahlungsprozess erzielt eine 23 Prozenthöhere Akzeptanz des Reiseprogramms durch die Reisenden. Keine andereLösung bietet Unternehmen ein solches Einsparpotenzial, insbesondereangesichts der unsicheren Weltwirtschaft im Jahr 2020." Neben VirtualPayment fokussiert sich die Lösung von HRS auf integrierte Services.Dabei wird HRS alle Rechnungen von Hotelübernachtungen weltweiterfassen, prüfen und abgleichen sowie auf Level-3-Ebenedigitalisieren. "Solch integrierte Services waren bisher in unsererBranche nicht möglich. Sie werden die Transparenz der Reisedatenmaßgeblich erhöhen und ermöglichen, Reiseprogramme kontinuierlich zuoptimieren", sagt Tobias Ragge."Die Übernahme ist Beweis für die starke Leistung des gesamtenTeams in den vergangenen Jahren. Ich bin dankbar für jede Sekunde mitdiesem einzigartigen Team und glücklich, dass unsere Technologie voneinem deutschen Unternehmen weitergeführt und global ausgerollt wird.Das ist wichtig für den Standort Deutschland und die noch jungedigitale Szene", sagt Maximilian Waldmann. Auf der InnovateConference im nächsten Monat in New York City wird er die neuenZahlungslösungen von HRS vorstellen.