HRS bietet Mittelständlern komplettes Buchungssystem ohne Gebühren (FOTO)

Köln (ots) -Das Hotelportal HRS bietet ab sofort kleinen und mittelständischenUnternehmen im deutschsprachigen Raum als einziger Anbieter einkostenloses Buchungssystem. Neben Hotels beinhaltet HRS SmartTripFlüge, Bahntickets und Mietwagen. HRS Kunden buchen somit bequem undschnell ihre komplette Geschäftsreise auf einem Portal und sparenZeit und Geld: Im Schnitt sparen Unternehmen 22 Prozent derReisekosten. HRS bindet über Schnittstellen führende Leistungsträgerder Branche an, um alle Elemente einer Geschäftsreise in einem Toolzu bündeln - von der Planung bis zur Abrechnung. 99 Prozent allerdeutschen Firmen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU), habenbis zu 500 Mitarbeiter und organisieren ihre Geschäftsreisen meistintern.Schnittstellen sorgen für effiziente Prozesse im MittelstandUnternehmen legen bei HRS SmartTrip die Reisekostenrichtlinie imSystem fest und erhalten Kontrolle über sämtliche Reisekosten. DasSystem berücksichtigt automatisch die Reisekosten-Obergrenze. Auchnach der Reise bietet HRS SmartTrip den Unternehmen einenorganisatorischen Mehrwert: Durch die gespeicherten Daten könnenMitarbeiter ihre Reisekostenabrechnung digital auf Knopfdruckerstellen. "Nicht nur global tätige Konzerne möchten Prozesseoptimieren. Auch für kleine und mittelständische Unternehmen miteinem geringeren Reisevolumen liegt viel Potenzial darin, Zeit undGeld im Zusammenhang mit Geschäftsreisen zu sparen", sagt Timo Beyer,Senior Vice President Business Travel Solutions bei HRS. "HRSSmartTrip setzt konsequent unser Serviceversprechen fort, alleProzesse rund um die Geschäftsreise zu vereinfachen. Wir setzen denKunden in den Fokus und betrachten HRS SmartTrip als wichtigeInvestition in Kundenloyalität."Strategischer Fokus von HRS verbleibt bei Hotellerie undProzessoptimierungMit HRS SmartTrip transportiert HRS seine Kompetenz aus demglobalen Geschäftsreisebereich in den deutschen Mittelstand. Dafürhat das Unternehmen die ursprünglich für Großkonzerne entwickelteIT-Lösung auf die besonderen Bedürfnisse von kleinen undmittelständischen Unternehmen mit geringerem Reisevolumen angepasst.HRS hat ein großes Know-how rund um das Thema Hotel und die dazugehörigen Prozesse aufgebaut und konsequent auf die Bedürfnisse vonGeschäftsreisenden optimiert. Darauf wird auch weiterhin der Fokusliegen. Mit HRS SmartTrip ergänzt diesen Aspekt um weitere Elementeeiner Geschäftsreise, um dem Kunden einen effizienten Buchungsprozessaus einer Hand zu ermöglichen.