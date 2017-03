HRS mit besseren Raten und Verfügbarkeiten

Köln (ots) - Ab sofort bietet HRS eine noch attraktivere Auswahlbei der Hotelsuche. Durch die Anbindung an angeschlosseneVertriebspartner greift das Buchungsportal auf ein größeres Angebotan Raten und Verfügbarkeiten der Hotels weltweit zu und gibt diebesten Konditionen direkt an die Kunden weiter. Das Besondere: Andersals bei bekannten Metasearch-Anbietern werden Reisende nicht aufandere Plattformen weitergeleitet, sondern buchen weiterhin wiegewohnt über HRS und nutzen die ihnen geläufigen Buchungsschritte.Damit müssen sie ihre Suche nicht mehr auf Drittanbieter ausweitenund sparen Zeit und Geld bei der Hotelsuche.Bessere Preise und größere Auswahl aus einer HandUm Kunden die größtmögliche Zimmerauswahl zu bieten, vergleichtHRS die Raten und Verfügbarkeiten der Hotels mit denen seinerPartner. Diese haben zum Teil das gleiche Zimmer zu einem günstigerenTarif oder eine bei HRS bereits vergriffene Kategorie im Programm.Durch die neue vertragliche Anbindung erscheinen diese Angebote jetztauch automatisch bei HRS, ohne dass der Zimmersuchende den Umweg übereinen Metasearcher oder eine andere Hotelplattform gehen muss. Nachersten Tests konnte HRS die Verfügbarkeit für Kunden umdurchschnittlich zehn Prozent verbessern und Ersparnisse von bis zuzehn Prozent erzielen. "Der Preis ist für Kunden weiterhin daswichtigste Buchungskriterium. Hinzu kommt, dass geradeGeschäftsreisende ihr Hotelzimmer einfach und schnell buchen möchten- ohne zeitraubende Preisvergleiche oder die Umleitung zu unbekanntenAnbietern," erklärt Tobias Ragge, CEO von HRS.Während HRS Prime Week Hotelgutscheine gewinnenBereits im Rahmen der HRS Prime Week vom 27. März bis zum 2. Aprilprofitieren HRS-Kunden vom ausgeweiteten Angebot. Neben besondersgünstigen Preisen und einer großen Auswahl an Hotels verlost dasHotelportal unter allen im Zeitraum durchgeführten Buchungen - überdie App oder Website - Hotelgutscheine. Diese gelten für je einenAufenthalt von zwei Nächten und zwei Personen inklusive Frühstück ineinem Fünf-Sterne-Hotel. Hier geht es zu allen Details:www.hrs.de/hotel/campaign/prime-week/.Pressekontakt:Verena DolzPR ManagerTel. +49 221 2077 5161E-Mail presse@HRS.deOriginal-Content von: HRS - Hotel Reservation Service, übermittelt durch news aktuell