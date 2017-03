HRS Destination Solutions wird strategischer Vermarktungspartner für my.IRS/TOMAS

Köln (ots) - HRS Destination Solutions (HRS DS) und my.IRS,Anbieter des Destination Management Systems (DMS) TOMAS (TouristikOnline Management System), starten eine strategische Partnerschaft.Im Zuge der Zusammenarbeit wird HRS DS sämtliche Unterkünfte, die dasSystem TOMAS für den Online-Vertrieb nutzen, in Abstimmung mit denDestinationen über seine eigenen Kanäle vermarkten. TOMAS gehört inDeutschland zu den wichtigsten DMS und verfügt über einen großenBestand an Unterkünften an der Nordsee, Bayern, Thüringen,Brandenburg, Baden-Württemberg, Österreich, Schweiz und in fastallen wichtigen Stadtregionen.Tourismusregionen, die bereits mit TOMAS zusammen arbeiten,erhalten durch die Kooperation mehr Sichtbarkeit und werden über dasreichweitenstarke Vertriebsnetzwerk der HRS DS vermarktet. Zu demVertriebsnetzwerk von HRS DS zählen neben der eigenen Plattform HRSHolidays Anbieter wie Homeaway, BestFeWo, Casamundo, Holidu oderBooking.com sowie weitere marktführende internationale Portale. Diestrategische Partnerschaft im Bereich der Schnittstellen ermöglichtes der my.IRS GmbH, sich noch besser auf ihre Kernkompetenz zukonzentrieren - die Entwicklung einer umfassenden und hochoptimiertentouristischen Buchungslösung für Destinationen. Auf der anderen Seiteschärft HRS DS seine Kernkompetenz als Channel Manager undmarktführender Anbieter im Fremdvertrieb."Wir ergänzen uns optimal", kommentiert HRS DS GeschäftsführerStephan Wimoesterer. "Die Anbindung von TOMAS unterstreicht unsereRolle als führendes Channelmanagement- und Vertriebssystem fürUnterkünfte. Gleichzeitig demonstriert die Zusammenarbeit die Rollevon TOMAS als eines der wichtigsten DMS im Markt." Innerhalb dernächsten Monate soll der gesamte Content von TOMAS über die Kanälevon HRS DS technisch buchbar sein. Dies soll über eine gemeinsamabgestimmte und zwischen beiden Systemen optimierteProgrammierschnittstelle (API) ermöglicht werden. Beide Partnertreiben diese Entwicklung in enger Zusammenarbeit mit höchsterPriorität voran. "Wir freuen uns, mit dieser Kooperation unserenKunden innerhalb kürzester Zeit eine deutlich höhere Reichweite ihrerUnterkünfte bieten zu können" so Frank Nowak, Geschäftsführer dermy.IRS GmbH.Rückfragehinweis:Ansprechpartner für die Medien:Björn ZimmerSenior PR ManagerTel. +49 221 2077 5104E-Mail presse@HRS.deDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17725/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: HRS Destination Solutions, übermittelt durch news aktuell