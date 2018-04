HRS Destination Solutions und feratel schließen strategische Partnerschaft

Destinationen und Gastgeber können ab sofort das umfangreicheVertriebsnetzwerk der HRS Destination Solutions nutzenInnsbruck / Köln (ots) - Die beiden Tourismus-Dienstleister HRSDestination Solutions (HRS DS) und feratel kooperieren und schließeneine strategische Partnerschaft. Unterkunftsbetreiber, die dasferatel System nutzen, profitieren von dieser Zusammenarbeit, da sieohne zusätzliche Verträge, Systeme oder Kosten das umfangreicheVertriebsnetzwerk von HRS DS nutzen können. HRS DS übernimmt aufWunsch die Stammdaten und Verfügbarkeiten aus dem feratel System undgibt diese über ein breites Netzwerk an Vertriebspartner weiter. Dazugehört eine exklusive Anbindung an das Portal HomeAway und derendeutsche Website FeWo-direkt.de. HomeAway gehört alsTochtergesellschaft von Expedia zu den größtenFerienwohnungsvermittlern weltweit. HRS DS ist in Europa HomeAwayseinziger Partner im Preferred Software Partner Programm und bindetdie Unterkünfte, die mit dem feratel System arbeiten, problemlos andas Portal an. Dort erhalten sie das gefragte "Trustlogo" vonHomeAway.Auch die weiteren Kanäle des HRS-Vertriebsnetzwerks stehen denUnterkünften, die das feratel System nutzen, ohne zusätzlicheVerträge und Kosten nun offen, darunter HRS Holidays, Tiscover,fewo.de, holidu, BestFewo und e-domizil. Somit bietet das System vonHRS DS eine große Auswahl unterschiedlicher Vertriebskanäle, was fürDestinationen und Gastgeber nicht nur mehr Unabhängigkeit in derVermarktung, sondern auch höhere Nachfrage bedeutet. Zusätzlichstellt das System über einen Provisionsausgleich sicher, dass derGastgeber trotz unterschiedlicher Vertriebsprovisionen immer dengleichen Erlös erhält. Das Verhältnis zwischen Unterkünften,Destinationen und feratel bleibt dabei unberührt: feratelbeziehungsweise die entsprechende Tourismusorganisation bleiben fürdie Gastgeber der relevante Partner für die Unterkunftsvermittlung.Beim Vertrieb über die Kanäle innerhalb des HRS DS Netzwerkesübernimmt HRS DS zentral die Abrechnung und Zahlungsabwicklung fürdie Unterkünfte und reduziert somit erheblich den Aufwand."Mit der Kooperation bringen feratel und HRS Destination Solutionsihre Kompetenzen bestmöglich zusammen", sagt feratel Prokurist ThomasAngerer. "Wir freuen uns sehr, unseren Partnern mit der Kooperationweitere Vertriebsmöglichkeiten ohne zusätzlichen Aufwand präsentierenzu können. Insbesondere die Anbindung an HomeAway bietet denGastgebern besondere Vorteile." Auch Stephan Wimösterer,Geschäftsführer von HRS DS, zeigt sich zufrieden mit der Kooperation:"Die Partnerschaft mit feratel bringt für die gemeinsamen Kundengroße Vorteile - das System bzw. die Software bleibt unverändert, dasVertriebsnetzwerk erweitert sich drastisch. Es freut uns sehr, dasswir mit feratel einen der wichtigsten Anbieter im Tourismussektor vonden Vorteilen einer Zusammenarbeit mit uns überzeugen konnten."Rückfragehinweis:Björn ZimmerSenior PR ManagerTel. +49 221 2077 5104E-Mail presse@HRS.deDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17725/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: HRS Destination Solutions, übermittelt durch news aktuell