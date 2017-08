HRS-Auswertung Oktoberfest 2017: Rumänen bleiben am längsten (FOTO)

Köln (ots) -Das Oktoberfest 2017 findet vom 16. September bis zum 3. Oktoberstatt und wird in diesem Jahr von den Schweizer Nachbarn starkfrequentiert. Das ergab eine aktuelle Analyse des Hotelportals HRS,die insgesamt die Top 10 Herkunftsländer der internationalen Gästebetrachtete. Mit 17 Prozent haben die Schweizer als buchende Nationwährend der gesamten Wiesnzeit die Nase vorn, gefolgt von Italien (15Prozent) und den USA (zwölf Prozent). Am häufigsten wählen Besucherein Zimmer in der Drei-Sterne-Kategorie, besonders gerne Japaner(neun Prozent), dicht dahinter liegen Schweizer und Italiener mit jeacht Prozent. Einzelzimmer sind insgesamt die beliebteste Zimmerform,die vor allem von Italienern (zwölf Prozent) gebucht werden. Aberauch elf Prozent der Japaner und neun Prozent der Schweizer nächtigenlieber alleine.O'zapft is auf ItalienischBei Betrachtung der einzelnen Wochenenden zeigt sich eininteressanter Trend: Entgegen der Annahme, dass die Nachbarn ausBella Italia vor allem am zweiten Oktoberfest-Wochenende in dienördlichste Stadt Italiens strömen, sind sie laut HRS-Datenbank amEröffnungswochenende (15.-17. September) mit 22 Prozent die Nationmit den meisten Buchungen. Am Italiener-Wochenende (22.-24.September) hingegen sind bisher nur sechs Prozent an Buchungen ausItalien eingegangen. Hier belegt die Schweiz mit 23 Prozent die PolePosition. Besonders lange bleiben ab diesem Wochenende jedoch dieRumänen, die sich im Schnitt ganze zwölf Nächte in der bayerischenLandeshauptstadt aufhalten. Das finale Festwochenende (29. Septemberbis 1. Oktober) scheint besonders für den europäischen Nordenattraktiv zu sein: 20 Prozent der Gäste kommen aus Schweden, diedamit die Spitzenposition belegen. Finnland befindet sich mit fünfProzent sogar noch auf Platz sechs.Einzelzimmerbuchungen am Eröffnungswochenende besonders bevorzugtWährend des gesamten Oktoberfestes buchen München-Besucher amliebsten ein Einzelzimmer über HRS. Vor allem am ersten Wochenende,da belegen 22 Prozent der Japaner und 20 Prozent der Italiener diesenZimmertyp. Auf Platz drei landen mit acht Prozent die USA. Dashöchste Aufkommen an Doppelzimmerbuchungen zeigt sich unter denSchweizern: Sie belegen sowohl am mittleren Festwochenende mit 14Prozent als auch am letzten mit 15 Prozent den ersten Platz.Zimmerpreise an Italiener-Wochenende am höchstenDie Preise für eine Übernachtung während des größten Volksfestesder Welt sind auch in diesem Jahr wieder gesalzen. Allerdings habensie sich im Vergleich zum Vorjahr nach HRS-Auswertung etwasverschoben. Am meisten zahlen Gäste im Schnitt mit 194 EUR am zweitenWochenende, das im vergangenen Jahr mit 188 EUR das günstigste war.Wer in diesem Jahr verhältnismäßig preiswert übernachten möchte,sollte am ersten Wiesn-Wochenende anreisen, dann kostet ein Zimmerdurchschnittlich 189 EUR (Vorjahr: 197 EUR). Das letzte Wochenendeliegt preislich mit 193 EUR im mittleren Bereich und zwei Euro überdem Vorjahresschnitt.Zur Auswertung: HRS hat die Zimmerbuchungen nach Herkunftsländernwährend des Oktoberfestes in Münchener Hotels ausgewertet und die Top10 als Errechnungsgrundlage genommen. Darüber hinaus wurden diedurchschnittlichen Zimmerpreise im Vergleich zum Vorjahr errechnet.Betrachtungszeitraum: 15. September bis einschließlich 3. Oktober2017. Der Stichtag für die Erhebungen war der 9. August 2017. In dieAuswertung flossen alle bei HRS gebuchten Übernachtungen(Sternekategorien eins bis fünf, Doppelzimmer- undEinzelzimmerbuchungen, mit und ohne Frühstück).Pressekontakt:Verena DolzPR ManagerTel. +49 221 2077 5161E-Mail presse@HRS.deOriginal-Content von: HRS - Hotel Reservation Service, übermittelt durch news aktuell