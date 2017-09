Peking (ots/PRNewswire) -Der Konzern kündigte den erfolgreichen Abschluss der Vorarbeitenfür eine einzigartige Biosphäre für die globale Robotik zur Förderungvon Innovationen, Firmengründungen und der Industrie an. Senior VicePresident des Konzerns Yu Zhenzhong erklärte in seiner Grundsatzredezur innovativen industriellen Kette auf der WRC: "HRG Robotics istentschlossen, eine industrielle Entwicklungsplattform aufzubauen, dieden Robotik-Sektor als Ganzes umfasst, um eine optimale Integrationaller Ressourcen basierend auf Industrie-Layouts zu erzielen."Er fügte hinzu: "Um diese Pläne zu realisieren, baut HRG Roboticsein System auf, das Start-ups intensiv in Form vonFinanzdienstleistungen, F&E, IP-Service, Talententwicklung,Marktforschung und Beratung sowie auch Branding und Designunterstützt."Diese "Starbesetzung", die das gesamte diversifizierte Portfoliovon HRG Robotics repräsentiert, einschließlich Industrieroboter,Serviceroboter und intelligenter Geräte, ist eine umfassendePräsentation der Kompetenzen des Konzerns und seiner intelligentenRobotik-Lösungen für Kunden. Eine der Innovationen von HRG Robotic,seine Drahtschneidemaschine mit Linearmotor, vollständiggeschlossener Regelschleife und mittlerer Geschwindigkeit erregtesehr viel Aufmerksamkeit. Diese unentbehrliche Vorrichtung zurHerstellung von Roboter-Reduziergetrieben ist der ersteselbstinnovierte fünfachsige CNC-Automat (mit numerischer Steuerung),der eine hochpräzise Teileverarbeitung auf dem Mikrometerniveau undmit langfristiger Stabilität bietet.Der Konzern stellte auf dieser Konferenz außerdem die allerersteLernanwendung für industrielle Robotik in China vor. Die App heißtHaidu Academy und ist jetzt sowohl für Android als auch iOSerhältlich. Sie bietet ein gestuftes System, das auf Studenten aufunterschiedlichem Lernniveau abzielt. Dies ist ein Schritt vorwärtsfür HRG Robotics in der Förderung von Talent in der Robotikindustrie.Ein weiterer Hit ist der nagelneue Kooperationsroboter T5. DasProdukt kann an unterschiedliche Anforderungen in Sektoren wiemaschinelle Bearbeitung, Lebens- und Arzneimittel sowieAutomobilherstellung angepasst werden und ist für Aufgaben wieTransfer, Sortieren, Verpackung und mehr geeignet.Auf der Konferenz unterzeichnete HRG Robotics Verträge mit dreiweiteren Partnern, darunter Shanghai ABB Corporation (ABB), zurZusammenarbeit in der Industrieautomation. Der Konzern wird wichtigeF&E-Kenntnisse mit ABB teilen, um gemeinsam mit ABB die Industrieaufzurüsten und seinen Beitrag zur Realisierung von ChinasFertigungsstrategie "Made in China 2025" zu leisten.HRG Robotics wird weiterhin an der Integration industriellerRessourcen und Erweiterung der F&E-Fähigkeiten arbeiten, um zurSchaffung einer soliden Robotik-Wertkette beizutragen.Informationen zur HIT Robot GroupDie HIT Robot Group ("HRG Robotics" oder "die Gruppe") wurde 2014gegründet und ist einer von Chinas Hightech-Giganten für Robotik miteiner gemeinsamen Investition der Provinzregierung Heilongjiang, derKommunalregierung von Harbin sowie des Harbin Institute of Technology(HIT). Die Hauptgeschäfte der Gruppe umfassen die Fertigung einerReihe von Robotern sowie Robotikausrüstung für verschiedene Branchen.Zudem ist die Gruppe ein Anbieter von Lösungen und Dienstleistungenfür Technologieunternehmen. HRG Robotics verfügt über Niederlassungenin 13 wichtigen chinesischen Städten und betreibt zudem Büros inWashington D.C., Kalifornien, Frankfurt, Seoul und Tokio.Foto -http://mma.prnewswire.com/media/551263/HIT_Robotics_Biosphere.jpgFoto - http://mma.prnewswire.com/media/551264/HIT_Robotics.jpgPressekontakt:Yang Gao+86-150-4500-9639gaoy@hitrobotgroup.comOriginal-Content von: HIT Robot Group, übermittelt durch news aktuell