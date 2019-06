HP: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

HP weist am 09.06.2019, 17:27 Uhr einen Kurs von 19,67 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Technologie Hardware und Ausrüstung" geführt.

Unsere Analysten haben HP nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der HP wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 5 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das HP-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der HP liegt im Mittel wiederum bei 24,5 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 19,71 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 24,3 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der HP insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen HP. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. HP weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,25 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Computer & Peripheriegeräte") von 2,12 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,13 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.