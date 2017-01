HP Enterprise kauft nach Schrumpfkur wieder zu

Weitere Suchergebnisse zu "HP Inc":

PALO ALTO/EHNINGEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Hewlett Packard Enterprise (HPE) kauft nach der massiven Schrumpfkur weiter zu.



HPE übernimmt Simplivity für 650 Millionen US-Dollar (rund 610 Mio Euro), wie der Konzern in der Nacht zum Mittwoch in Palo Alto mitteilte. Simplivity ist auf das Management von Rechenzentren und IT-Infrastruktur mit Hilfe von Software spezialisiert. Den Markt sieht HPE in den nächsten Jahren um jährlich 25 Prozent wachsen. Schon im November hatte HPE die Übernahme des Supercomputerherstellers SGI bekannt gegeben.