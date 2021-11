HP Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

An der Heimatbörse New York notiert Hp per 27.11.2021, 01:00 Uhr bei 34.58 USD. Hp zählt zum Segment "Technologie Hardware und Ausrüstung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Hp einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Hp jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Hp ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Computer & Peripheriegeräte) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8,5 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 89 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 77,63 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Hp von 34,58 USD ist mit +14,69 Prozent Entfernung vom GD200 (30,15 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 29,72 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +16,35 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Hp-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Dividende: Hp hat mit einer Dividendenrendite von 3,11 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.07%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche beträgt +1,04. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Hp-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.