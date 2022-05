HP Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Per 24.05.2022, 09:47 Uhr wird für die Aktie Hp am Heimatmarkt New York der Kurs von 35.06 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Technologie Hardware und Ausrüstung".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Hp auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 8 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Hp-Aktie sind 2 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hp vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 34,88 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (35,06 USD) ausgehend um -0,53 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Hp von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Hp aktuell 2,7. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -13,55 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte". Hp bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Hp führt bei einem Niveau von 54,26 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 57,28 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

Sollten HP Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich HP jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen HP-Analyse.

HP: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...