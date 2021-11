HP Aktie: Analysten erhöhen die Kursziele für diesen Tech-Riesen!

Analysten haben die Kursziele für HP Inc (NYSE:HPQ) nach dem Gewinn im vierten Quartal angehoben. BofA-Analyst Wamsi Mohan hob das Kursziel von $29 auf $33 an, was ein faires Preisniveau impliziert, und bekräftigte die Einschätzung “Underperform”. HP meldete Ergebnisse für das vierte Quartal, die die Konsensschätzungen der Straße übertrafen. Bessere als erwartete durchschnittliche Verkaufspreise für Personal Systems, wo Lieferengpässe HP zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung