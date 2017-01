HPV und ver.di einigen sich auf neuen Tarifvertrag in der Papier- und Kunststoffverarbeitung / Arbeitgeber gehen an Belastungsgrenze - Abschluss dennoch Erfolg für Betriebe und Beschäftigte

Berlin (ots) - Der Hauptverband Papier- und Kunststoffverarbeitung(HPV) e.V. und die Gewerkschaft ver.di haben sich in der viertenRunde nach 13-stündigen Gesprächen in Berlin in der Nacht zumDienstag auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt.Ab dem 1. Januar 2017 werden die Löhne, Gehälter undAusbildungsvergütungen der Beschäftigten in der Papier, Pappe undKunststoffe verarbeitenden Industrie um 2,1 Prozent erhöht; ab 1.April 2018 steigt der Lohn ebenfalls um 2,1 Prozent. Die Einigungsieht eine 24-monatige Laufzeit vor. Der Abschluss gilt vorbehaltlichder schriftlichen Zustimmung der Tarifvertragsparteien bis zum 31.Oktober 2018.Jürgen Peschel, Verhandlungsführer des HPV, bewertet den Abschlussin Anbetracht der aktuell schwierigen Branchen-Situation als geradenoch vertretbar: "Unser Ziel war es, nach zwei Abschlüssen mit hohenReallohnsteigerungen, den Unternehmen bessere Handlungsspielräume fürInvestitionen und gleichzeitig mehr Planungssicherheit zuverschaffen; dies ist mit der heutigen Einigung erreicht worden, auchwenn wir dafür an die Belastungsgrenze gehen mussten. Auch dieBelegschaften profitieren von den Lohnerhöhungen. Bei einer weiterhinals mäßig prognostizierten Teuerungsrate sorgen die Entgelterhöhungenmit der aktuellen Einigung und den vergangenen Abschlüssen weiterhinfür mehr Geld im Portemonnaie."Der Tarifabschluss liegt deutlich unter ver.dis ursprünglicherForderung nach 5,0 Prozent mit einer Laufzeit von lediglich zwölfMonaten. Dafür hatte die Gewerkschaft drei Verhandlungsrunden langgeworben und zu zahlreichen Warnstreiks aufgerufen.Pressekontakt:Stefan Rössing, Hauptgeschäftsführer des HPVTelefon: 030 / 24 78 183-10E-Mail: stefan.roessing@hpv-ev.orgWolfram Zabel, Geschäftsführung 74z ConsultTelefon: 0151 / 23 45 32 62E-Mail: waz@74z.deOriginal-Content von: Hauptverband Papier- und Kunststoffverarbeitung (HPV) e.V., übermittelt durch news aktuell