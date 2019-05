HPV - Was ist das? / Studie offenbart großen Nachholbedarf bei HPV-Aufklärung (FOTO)

Haar (ots) -Deutschland war gleich doppeltes Schlusslicht in einer aktuelleneuropäischen Befragung zu Humanen Papillomviren (HPV): In der in zehneuropäischen Ländern* durchgeführten Studie gaben nur 40 % derdeutschen Teilnehmer an, Humane Papillomviren überhaupt zu kennen.Dass einige HPV-Typen bestimmte Krebsarten auslösen können, war sogarnur etwa einem Drittel (32 %) der befragten Deutschen bekannt. BeimUmfrage-Spitzenreiter Spanien waren hingegen das Bewusstsein für HPV(87 %) und das Wissen über die karzinogene Auswirkung von HPV (62 %)wesentlich besser. Die Ergebnisse der "HPV Awareness Study"verdeutlichen den großen Nachholbedarf hinsichtlich Informationen zuHPV in Deutschland.(1)HPV Awareness Study: Was wissen Europäer über HPV?Das Marktforschungsunternehmen Ipsos ermittelte den Wissensstandzum Thema HPV in zehn europäischen Ländern, in denen die HPV-Impfungempfohlen wird. Hierfür wurden 15.000 Menschen im Alter von 16 bis 60Jahren befragt.* Die repräsentative Umfrage ergab u. a., dass nurwenigen der 2.000 deutschen Studienteilnehmer bewusst war, dassHPV-Infektionen auch in Deutschland weit verbreitet sind. Außerdemwussten nur 9 % der befragten Teilnehmer aus Deutschland, dass Männerund Frauen gleichermaßen von HPV infiziert werden können.(1)Weitere Schlussfolgerungen aus der HPV Awareness Study- In einigen europäischen Ländern gibt es beachtlicheWissenslücken zum Thema HPV.- Die Häufigkeit von HPV-Infektionen wird oft dramatischunterschätzt.- Obwohl das Virus weitverbreitet ist, wird generell angenommen, dasses selten vorkommt und eine Ansteckung unwahrscheinlich ist.- Es gibt weiterhin einen Bedarf an Informationen über HPVViel Luft nach oben auch bei der HPV-Impfquote in DeutschlandDas geringe Wissen zu HPV in Deutschland korreliert mit einerniedrigen Impfquote. Im Jahr 2015 betrug sie bei den 15-jährigenMädchen nur 31,3 %, obwohl die Ständige Impfkommission (STIKO) schonseit 2007 eine HPV-Impfung für alle Mädchen empfiehlt.(2) Im Juni2018 hat die STIKO die Standardimpfung gegen HPV nun auch für Jungenbeschlossen. Das erklärte Ziel der HPV-Impfung von Mädchen und Jungenist eine Reduktion der Krankheitslast durch bestimmte HPV-assoziierteTumore. Vor diesem Hintergrund sind insbesondere Ärzte gefordert, dieals wichtige Informationspartner zur Verbesserung der Akzeptanz derHPV-Impfung beitragen können.(3)Hintergrund zu HPVFast jeder sexuell aktive Mensch infiziert sich im Laufe seinesLebens mit Humanen Papillomviren. Wenn die Infektion mit HPV nichtvon allein ausheilt und es zu einer persistierenden Infektion kommt,können Gewebeveränderungen bis hin zu bestimmten HPV-assoziiertenTumoren die Folge sein, wie zum Beispiel anogenitalenPlattenepithelkarzinomen oder Zervixkarzinomen.(3)* Zwischen dem 7. und 21. Januar 2019 befragte dasMarktforschungsinstitut Ipsos im Auftrag der MSD SHARP & DOHME GMBHim Rahmen der "HPV Awareness Study" 15.000 Erwachsene im Alter von 16- 60 Jahren. Befragt wurden je 1.000 Teilnehmer aus Österreich,Belgien, Griechenland, Portugal und der Schweiz sowie je 2.000Teilnehmer aus Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien undGroßbritanien.(1) 