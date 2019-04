HPI-Wissenspodcast Neuland: Wie schütze ich mich vor Datendiebstahl (FOTO)

Potsdam (ots) -Identitätsdiebstahl kann jeden treffen - jeden Tag stehlen Hackerpersönliche Daten im Netz. Doch wie kann ich meine digitale Identitätam besten schützen? Wie kann ich überprüfen, ob mein Account schoneinmal gehackt wurde und wie lässt sich ein sicheres Passworterstellen? Diese und andere Fragen beantwortet Professor ChristophMeinel, Direktor des Hasso-Plattner-Instituts (HPI), in der neuenPodcast-Folge Neuland (https://podcast.hpi.de). Gemeinsam mitModerator Leon Stebe erörtert er, welche Stärken und SchwächenPasswörter haben können, welche unterschiedlichen Typen von Angriffenes gibt und wie Authentifizierung in der Zukunft aussehen könnte."Es gibt keinen absoluten Schutz in der digitalen Welt", erklärtHPI-Direktor Professor Christoph Meinel, "aber man sollte esAngreifern möglichst schwer machen, das eigene Passwort zu knacken."Es würden jedoch nicht nur Passwörter angegriffen, sondern auch eineMenge anderer Daten: "Im Bereich Identitätsdiebstahl ist das Passwortnur eine Möglichkeit, eine fremde Identität zu übernehmen."Wer sich noch eingehender mit dem Thema Sicherheit im Netzbeschäftigen möchte, findet auf der interaktivenOnline-Bildungsplattform openHPI.de kostenlose Kurse wie"Datensicherheit im Netz" und "Digitale Identitäten" unter:https://open.hpi.de/courses/identities2019 undhttps://open.hpi.de/courses/informationssicherheit2019Fundiertes Wissen über die digitale Welt, anschaulich undverständlich erklärt - das bietet der Wissenspodcast "Neuland" mitExperten des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) unter:https://podcast.hpi.de, bei iTunes und Spotify. Alle 14 Tage sprechensie bei Neuland über aktuelle und gesellschaftlich relevanteDigitalthemen, ihre Forschungsarbeit und über Chancen undHerausforderungen digitaler Trends und Entwicklungen. Die nächsteFolge wird am 17. April ausgestrahlt. Im Gespräch dann: Prof. TobiasFriedrich und Dr. Timo Kötzing über Algorithmen und wie diese Systemeintelligenter machen.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudiuman, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den vierMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "DataEngineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 14 Professoren und über 50weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Friederike Treuer, Tel. 0331 5509-177, friederike.treuer@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell