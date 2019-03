HPI-Wissenspodcast Neuland: Was ist das Besondere an der Innovationsmethode Design Thinking? (FOTO)

Finanztrends Video zu



Potsdam (ots) -Innovativ Denken, kreativ im Team arbeiten und schnellnutzerorientierte Lösungen finden: Das sind nur einige Aspekte undStärken der Innovationsmethode Design Thinking. Doch wie funktioniertDesign Thinking eigentlich in der Praxis, was macht man mitdenjenigen, die sich nicht auf die Methode einlassen wollen und washat das Ganze mit unseren beiden Gehirnhälften zu tun? Diese undandere Fragen beantworten Dr. Claudia Nicolai und Dr. Holger Rhinowvon der School of Design Thinking des Hasso-Plattner-Instituts (HPI)in der neuen Podcast-Folge Neuland (https://podcast.hpi.de).Gemeinsam mit Moderator Leon Stebe erörteren sie, wie anders dieKommunikation mit Design Thinking funktioniert, was das mit fehlendenHierarchiestrukturen zu tun hat und welchen drei Prinzipien DesignThinkign unterliegt."Design Thinking versucht, Stereotypen aufzubrechen", erklärt Dr.Claudia Nicolai, Co-Direktorin der HPI School of Design Thinking(D-School). "So lernt man sich auch auf ganz anderen Ebenen kennen."Dr. Holger Rhinow, Programm-Manager an der HPI Academy, beeindrucktbesonders die Konzentration auf das Denken, Reden und Gestalten beiDesign Thinking Workshops: "Es gibt keine Handys und keine Computer.Auch bei Digitalisierungsthemen ist die Herangehensweise zunächstganz analog."Wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich auf der interaktivenLernplattform openHPI für den kostenlosen Kurs "Beyond BrockhausThinking: With Design Thinking to a Networked Culture" anmelden.Dieser startet am 8. Mai 2019, die Kurssprache ist Englisch. WeitereDetails zum Kurs und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es hier:https://open.hpi.de/courses/designthinking2019.Fundiertes Wissen über die digitale Welt, anschaulich undverständlich erklärt - das bietet der Wissenspodcast "Neuland" mitExperten des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) unter:https://podcast.hpi.de, bei iTunes und Spotify. Alle 14 Tage sprechensie bei Neuland über aktuelle und gesellschaftlich relevanteDigitalthemen, ihre Forschungsarbeit und über Chancen undHerausforderungen digitaler Trends und Entwicklungen. Die nächsteFolge wird am 20. März ausgestrahlt. Im Gespräch dann: Dr. RalfKrestel über den Umgang mit Hass in den Sozialen Medien.Über die HPI School of Design ThinkingDie HPI School of Design Thinking(https://hpi.de/school-of-design-thinking.html) wurde 2007 von HassoPlattner nach dem Vorbild der Stanforder d.school in Potsdamgegründet und hat sich seither zum europäischen Drehpunkt für Bildungim Bereich Design Thinking entwickelt. Seit 2007 bietet die HPISchool of Design Thinking jährlich 240 Plätze für ein Zusatzstudiumin der Innovationsmethode an. Revolutionär daran ist, dass sowohl dievier bis sechs Studenten pro Lerngruppe als auch ihre Professoren undDozenten aus völlig unterschiedlichen Disziplinen stammen. Alsmultidisziplinäres Team, zum Teil auch mit Partnern aus derWirtschaft, entwickeln sie Lösungsansätze, die die menschlichenBedürfnisse in den Vordergrund rücken und nutzerzentriert sind. Indiesem Jahr kommen die Studierenden der HPI School of Design Thinkingaus 15 Nationen, von 65 Universitäten und 70 Disziplinen. Mehr alsdie Hälfte der DAX30-Unternehmen haben die D-School bereits besucht.Seit 2007 wird Design Thinking unter der Leitung von Professor UlrichWeinberg erfolgreich am Hasso-Plattner-Institut gelehrt, gelebt undkontinuierlich weiterentwickelt. In enger Zusammenarbeit mit demd.school-Schwesterinstitut in Stanford und Partner-Unternehmen ausallen Branchen hat die HPI D-School einen einmaligen Erfahrungsschatzzu Innovationsmethoden und Design Thinking aufgebaut. Die HPI Academybietet Design Thinking für Professionals.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudiuman, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den dreiMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health" und"Data Engineering" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 14 Professoren und über 50weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Friederike Treuer, Tel. 0331 5509-177, friederike.treuer@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell