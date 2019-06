HPI-Wissenspodcast Neuland mit Professor Felix Naumann: Welchen Wert haben unsere Daten? (FOTO)

Potsdam (ots) -Google, Facebook, Amazon und Co - jeden Tag hinterlassen wir vieleDaten bei großen Konzernen. Doch wie nutzen die Konzerne unsereDaten? Wie sehr sind wir durch Werbung beeinflussbar? Und wie vielGeld sind unsere persönlichen Daten wert? Diese und andere Fragenbeantwortet Professor Felix Naumann, Leiter des FachgebietsInformationssysteme am Hasso-Plattner-Institut (HPI), in der neuenPodcast-Folge Neuland (https://podcast.hpi.de). Im Gespräch mitModerator Leon Stebe erklärt er, wie Konzerne automatisiert die Dateneinzelner Nutzer auswerten können, warum es ratsam ist, Beruflichesund Privates im Netz strikt zu trennen und welcheÜberwachungsverfahren in der Theorie bereits mit unseren Datenerprobt werden."Für viele Dienste gibt es allerdings kostenpflichtigeAlternativen, die einen sorgsameren Umgang mit den Datenversprechen", erläutert HPI-Professor Felix Naumann. "Trotzdem sindwenige Leute bereit, diese zu nutzen. Vielen Leuten ist es egal, dassihre Daten frei verfügbar sind und ge- oder auch missbraucht werdenkönnen." Gewisse Implikationen habe es zudem, dass Daten heutzutagenicht mehr flüchtig sind, sondern beliebig lang aufbewahrt werdenkönnen. "Niemand weiß heute, welche Handlungen in 30 Jahrenakzeptabel oder strafbar sein werden. Die Daten zu all unserenjetzigen Handlungen sind aber weiterhin verfügbar und könnten in demFall auch gegen uns verwendet werden", so Naumann.Fundiertes Wissen über die digitale Welt, anschaulich undverständlich erklärt - das bietet der Wissenspodcast "Neuland" mitExperten des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) unter:https://podcast.hpi.de, bei iTunes und Spotify. Alle 14 Tage sprechensie bei Neuland über aktuelle und gesellschaftlich relevanteDigitalthemen, ihre Forschungsarbeit und über Chancen undHerausforderungen digitaler Trends und Entwicklungen. Die nächsteFolge wird am 10. Juli ausgestrahlt. Im Gespräch dann: Prof. UlrichWeinberg über Design Thinking 4.0 - die kulturelle Dimension derDigitalen Transformation.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudiuman, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den vierMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "DataEngineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 15 Professoren und über 50weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Friederike Treuer, Tel. 0331 5509-177, friederike.treuer@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell