HPI-Wissenspodcast Neuland mit Professor Christoph Meinel und Patrick Hennig: Alternativen zum Passwort

Potsdam (ots) - Der Schutz der eigenen digitalen Identität zählt zu denzentralen Herausforderungen im Bereich Cybersicherheit. Die weit verbreiteteNutzung von Passwörtern hat jedoch gleich mehrere Nachteile: Sie werden vonOnline-Diensteanbietern und Nutzern oft nicht ausreichend geschützt, gernegestohlen und sind im Idealfall so komplex, dass man sich nur schwer für jedenDienst ein anderes merken kann.Doch wie kann Authentifizierung neu gedacht werden? Welche Alternativen gibt eszum Passwort und wie sicher ist die verhaltensbasierte Authentifizierung? Dieseund andere Fragen beantworten Professor Christoph Meinel, Direktor desHasso-Plattner-Instituts (HPI), und Patrick Hennig, CEO des HPI-StartupsneXenio, in der neuen Podcast-Folge Neuland (https://podcast.hpi.de). ImGespräch mit Moderator Leon Stebe sprechen sie über die steigende Zahl anDatenlecks, die Vorteile der verhaltensbasierten Authentifizierung, aber auchdie Herausforderungen."Am HPI allein wissen wir von mehr als 9 Milliarden frei im Internet verfügbarenIdentitätsdaten über unseren Identity-Leak-Checker-Service", so HPI-DirektorProfessor Christoph Meinel. "Wir benötigen daher dringend neue und sicherereVerfahren zur Authentifizierung im Internet und in der digitalen Welt." "Diegrundlegende Idee bei der verhaltensbasierten Authentifizierung ist, das Gerät,das ich ohnehin besitze und immer bei mir trage, überall für dieAuthentifizierung zu nutzen", sagt Patrick Hennig von neXenio. "Im Schnittidentifizieren wir uns 45 mal am Tag." Stück für Stück solle dieseAuthentifizierung künftig automatisch und vom Nutzer unbemerkt erfolgen. ErsteAnwendungsfälle für die verhaltensbasierte Authentifizierung werden bereits vonneXenio (https://www.nexenio.com/) in der Praxis getestet.Fundiertes Wissen über die digitale Welt, anschaulich und verständlich erklärt -das bietet der Wissenspodcast "Neuland" mit Experten desHasso-Plattner-Instituts (HPI) unter: https://podcast.hpi.de, bei iTunes undSpotify. Alle 14 Tage sprechen sie bei Neuland über aktuelle undgesellschaftlich relevante Digitalthemen, ihre Forschungsarbeit und über Chancenund Herausforderungen digitaler Trends und Entwicklungen. Die nächste Folge wirdam 13. November ausgestrahlt. Im Gespräch dann: Professor Christiane Woopen undProfessor Christoph Meinel zum Thema: Ethik in der Datenflut - In welcherdigitalen Welt wollen wir leben?Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäresExzellenz-Zentrum für Digital Engineering (https://hpi.de). Mit demBachelorstudiengang "IT-Systems Engineering" bietet die gemeinsameDigital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam eindeutschlandweit einmaliges und besonders praxisnahes ingenieurwissenschaftlichesInformatikstudium an, das von derzeit rund 550 Studierenden genutzt wird. In denvier Masterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "DataEngineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankings belegt dasHPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of Design Thinking, Europas ersteInnovationsschule für Studenten nach dem Vorbild der Stanforder d.school, bietetjährlich 240 Plätze für ein Zusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 15 Professorenund über 50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinen IT-Fachgebieten, aberauch in der HPI Research School für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellenin Kapstadt, Haifa und Nanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sinddie Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme.Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen füralle Lebensbereiche.