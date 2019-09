HPI-Wissenspodcast Neuland mit Professor Christoph Meinel: 50 Jahre Internet (FOTO)

Potsdam (ots) -Das Internet wird im Oktober 50 Jahre alt - was mit der Vernetzungvon vier Computern 1969 in den USA begann, wird heute von mehr alsvier Milliarden Menschen weltweit genutzt. Doch was war derGrundstein für die digitale Revolution? Und was unterscheidet dasInternet vom World Wide Web? Diese und andere Fragen beantwortetProfessor Christoph Meinel, Institutsdirektor desHasso-Plattner-Instituts (HPI) und Leiter des FachgebietsInternet-Technologien und Systeme, in der neuen Podcast-Folge Neuland(https://podcast.hpi.de). Im Gespräch mit Moderator Leon Stebespricht er über die Meilensteine und Entwicklungen des Internets inden letzten 50 Jahren, aber auch über die aktuellenHerausforderungen, die technische Veränderungen für die Gesellschaftbedeuten, und die Zukunftsperspektiven des World Wide Webs."Die Digitalisierung ist ein Phänomen, das es so noch nie in derMenschheitsgeschichte gab", erklärt HPI-Direktor Professor ChristophMeinel. Ein Rückblick auf frühere Entwicklungen sei daher nichtmöglich und Prognosen für die Zukunft des Internets fielen schwer:"Die Menschheit ist hier ganz neu gefragt. Die Digitalisierung bietetungeahnte Entwicklungschancen und Möglichkeiten - es gibt aber auchKehrseiten. Aus diesem Grund ist es so wichtig, die digitaleTransformation auch in Deutschland aktiv mitzugestalten und nicht nurabzuwarten, was passiert."Wer noch mehr über das Thema erfahren und lernen möchte, kann sichbereits jetzt für den openHPI-Kurs zum Thema "50 Jahre Internet - DieTechnologie, die die Welt veränderte" anmelden. Er startet am 28.Oktober 2019 und ist für alle Teilnehmer kostenfrei. WeitereInformationen zum Kurs und zur Anmeldung unter:https://open.hpi.de/courses/internetworking2019Die Entwicklung und Perspektiven des Internets stehen auch amersten Tag der Konferenz "Designing Digital Transformation" im Fokus,die vom 29. - 30. Oktober 2019 am Hasso-Plattner-Institut in Potsdamstattfinden wird. Anlass für die Konferenz ist das 20-jährigeBestehen des HPI und der 50. Geburtstag des Internets. MehrInformationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung:http://ots.de/saKAomFundiertes Wissen über die digitale Welt, anschaulich undverständlich erklärt - das bietet der Wissenspodcast "Neuland" mitExperten des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) unter:https://podcast.hpi.de, bei iTunes und Spotify. Alle 14 Tage sprechensie bei Neuland über aktuelle und gesellschaftlich relevanteDigitalthemen, ihre Forschungsarbeit und über Chancen undHerausforderungen digitaler Trends und Entwicklungen. Die nächsteFolge wird am 2. Oktober ausgestrahlt. Im Gespräch dann: Prof.Tilmann Rabl über Big Data im Alltag und Datenspuren, die wir täglichhinterlassen.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudiuman, das von derzeit rund 550 Studierenden genutzt wird. In den vierMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "DataEngineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 15 Professoren und über 50weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Friederike Treuer, Tel. 0331 5509-177, friederike.treuer@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell