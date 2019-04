HPI-Spitzenforschungslabor: Experten präsentieren neue Ergebnisse (FOTO)

Potsdam (ots) -Weltweit ist die Wissenschaft und Forschung heute bei der Analysegroßer Datenmengen auf eine leistungsfähige IT-Infrastrukturangewiesen. Das Spitzenforschungslabor des Hasso-Plattner-Instituts(HPI), das "HPI Future SOC Lab", stellt diese seit 2010 zusammen mitIndustriepartnern interessierten Forschungseinrichtungen auf derganzen Welt für ausgewählte Projekte zur Verfügung.Am Dienstag, dem 9. April 2019, präsentieren und diskutierenIT-Experten und Wissenschaftler internationaler Universitäten sowieForschungsinstitute und Unternehmen am Hasso-Plattner-Institut (HPI)ihre Projektergebnisse, die sie mithilfe der Potsdamer Serversystemeerarbeitet haben. Gastgeber der Konferenz ist Professor AndreasPolze, Leiter des Fachgebiets Betriebssysteme und Middleware.So erforschen Wissenschaftler des HPI und derFriedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen in einemgemeinsamen Projekt, wie sich die Energieeffizienz von heterogenenRechenclustern steigern lässt. Das Team der FAU Nürnberg-Erlangenhatte bereits in früheren Arbeiten zeigen können, dass eine vomEnergieverbrauch abhängige Arbeitslastverteilung im Rechenclusterangewendet werden kann, um günstigere Stromtarife auszunutzen. ImGemeinschaftsprojekt wird diese Idee nun auf das HPI Future SOC Labangewendet, das mit seiner Vielfalt von verschiedenen Serversystemenein ideales Testfeld dafür bietet. Auch Wissenschaftler derUniversität der Balearen beschäftigen sich im Rahmen des Projekts Webservers Energy Efficiency, VirtuaLization and performance (WEEVIL)mit dem Thema Energieeffizienz. Sie zeigen, wie Cloud-Serverenergieeffizienter arbeiten können.Seit Eröffnung des HPI-Spitzenforschungslabors 2010 haben Expertenaus rund 24 Nationen die Infrastruktur für rund 500Forschungsprojekte genutzt. Am Dienstag, dem 9. April, entscheidetdie Steuerungsgruppe des HPI-Spitzenforschungslabors über 35 neueProjektanträge, die von 23 verschiedenen Forschungsinstituten ausaller Welt am HPI eingereicht wurden. Das HPI Future SOC Lab bietetWissenschaftlern kostenlos die neuesten Technologien für dieErforschung der Analyse riesiger Datenmengen in Echtzeit.Die Agenda der Veranstaltung ist auf der HPI-Website zu findenunter: http://ots.de/V9BqHzDirekt im Anschluss findet vom 10. - 12. April außerdem das 14.Symposium on Future Trends in Service-Oriented Computing am HPI inPotsdam statt. Rund 80 Teilnehmer, darunter viele Doktoranden der HPIResearch School Außenstellen in Südafrika, China und Israel, treffensich einmal jährlich, um ihre Forschungsprojekte zu präsentieren undsich auszutauschen. Weitere Informationen hierzu unter:http://ots.de/uAgBipHintergrund zum HPI Future SOC LabDas im Juni 2010 eingerichtete HPI Future SOC Lab stellt zusammenmit seinen internationalen Industriepartnern (DELL EMC, Fujitsu,Hewlett Packard Enterprise und SAP) kostenlos eine besondersleistungsfähige Infrastruktur für die akademische Forschung bereit.Für die Projekte stehen modernste Serversysteme mit sehr vielenRechenkernen, hoher Arbeitsspeicherkapazität und großemFestplattenspeicher-Volumen zur Verfügung. Dazu zählen zum Beispielein Clustersystem mit 1.000 Kernen, mehrere leistungsfähige Serversowie aktuelle Netzwerktechnik, unter anderem für Untersuchungen ander In-Memory-Lösung HANA der SAP SE. Im Sommer 2013 wurde vonHewlett Packard Enterprise die "Converged Cloud" amSpitzenforschungslabor in Betrieb genommen. Mit dieserPrivate-Cloud-Lösung ist es den Wissenschaftlern möglich,verschiedene Rollen (Cloud-Provider und Cloud-Nutzer) einzunehmen unddiese für ihre Zwecke zu analysieren. Das Labor ermöglicht dem HPIund Projektpartnern Forschung in den Bereichen Sicherheit, Big DataAnalytics und Cloud Computing. Beispiele finden sich u.a. im "MachineLearning for Intrusion Detection" am HPI und inKooperationsprojekten, wie dem EU-Projekt "Scalable SecureInfrastructure for Cloud Operations" (SSICLOPS) und dem schwedischen"BigData@BTH".Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudiuman, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den vierMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health","Cybersecurity" und "Data Engineering" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 14 Professoren und über 50weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.