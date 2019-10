HPI-Podcast Neuland mit Professor Erwin Böttinger: Smart4Health - Wenn der EU-Bürger seine Daten selbst in der Hand hat (FOTO)

Potsdam (ots) -EU-Bürger können sich frei und unkompliziert über Ländergrenzenhinweg bewegen. Eine Freiheit, die bisher noch nicht aufGesundheitsdaten übertragbar ist. Im EU-Projekt "Smart4Health" wirddeswegen eine Plattform entwickelt, über die nach höchstenSicherheitsstandards sensible Gesundheitsdaten verfügbar gemacht undgeteilt werden können. Doch wie können Gesundheitsdaten mobil werden?Um welche Art von Daten geht es überhaupt? Und was muss mit den Datenpassieren, um sie überall abzurufen? Diese und andere Fragenbeantwortet Professor Erwin Böttinger, Leiter des Digital HealthCenters am Hasso-Plattner-Institut (HPI), in der neuen Podcast-FolgeNeuland (https://podcast.hpi.de). Im Gespräch mit Moderator LeonStebe spricht er darüber, wie gut die Gesundheitsdaten vor Hackerngeschützt sind, welche technischen Besonderheiten dem Projektzugrundeliegen und ob die elektronische Patientenakte Lebenverlängern kann."In dem Projekt Smart4Health geht es nicht um wirtschaftlicheInteressen, sondern darum, die Gesundheit für den einzelnen Menschenzu verbessern", erklärt Prof. Böttinger, Leiter des FachgebietsDigital Health - Personalized Medicine. Auch solle die Plattform zueinem sorgenfreien Gesundheitsmanagement im Ausland beitragen. Nebenmedizinischen Daten wie der aktuellen Medikation oder Berichten ausdem Krankenhaus werden dabei auch Fitnessdaten erfasst. "Wir wollenrelevante Daten für unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und unsereLebensqualität mit medizinischen Daten zusammenführen", so Böttinger.Fundiertes Wissen über die digitale Welt, anschaulich undverständlich erklärt - das bietet der Wissenspodcast "Neuland" mitExperten des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) unter:https://podcast.hpi.de, bei iTunes und Spotify. Alle 14 Tage sprechensie bei Neuland über aktuelle und gesellschaftlich relevanteDigitalthemen, ihre Forschungsarbeit und über Chancen undHerausforderungen digitaler Trends und Entwicklungen. Die nächsteFolge wird am 30. Oktober ausgestrahlt. Im Gespräch dann: Prof. Dr.Christoph Meinel und Patrick Hennig von NeXenio über neu gedachteAuthentifizierung und Alternativen zum Passwort.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudiuman, das von derzeit rund 550 Studierenden genutzt wird. In den vierMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "DataEngineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 16 Professoren und über 50weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.Über Smart4HealthSmart4Health (www.smart4health.eu) ist ein Projekt derEuropäischen Union, das eine Plattform für elektronischeGesundheitsakten entwickelt, die es Bürgerinnen und Bürgern in der EUermöglicht, ihre eigenen Gesundheitsdaten zu verwalten. DasSmart4Health-Konsortium besteht aus 18 Partnern aus den BereichenMedizin, Sozial- und Technikwissenschaften sowie der Industrie.Smart4Health wird im Rahmen des Forschungs- und InnovationsprogrammsHorizon 2020 der Europäischen Union über 50 Monate finanziert.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Friederike Treuer, Tel. 0331 5509-177, friederike.treuer@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell