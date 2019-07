Potsdam (ots) - Als Zeichen der langjährigen und intensivenBeziehungen zwischen dem Hasso-Plattner-Institut (HPI) und demTechnion - Israel Institute of Technology wird HPI-Direktor ProfessorDr. Christoph Meinel am 1. Juli 2019 Mitglied im "Board of Governors"des Technion. Der Hochschulrat besteht aus mehr als 300 hochklassigenVertretern aus u. a. Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur undGesellschaft. Prominente Mitglieder sind zum Beispiel der Chemikerund einstige Präsident der Alexander von Humbold-Stiftung Prof. Dr.Helmut Schwarz sowie die ehemalige französische Premierministerin Dr.Édith Cresson.Seit 2005 vergibt die HPI Research School, die Graduiertenschuledes HPI, jährlich Stipendien an Nachwuchswissenschaftler aus allerWelt. Neben dem Standort Potsdam gibt es Außenstellen in Kapstadt,Nanjing sowie die HPI Research School am Technion in Haifa, die imJanuar 2010 erstmals Stipendiaten aufnahm. 2015 wurde dieZusammenarbeit im Rahmen des neu geschaffenen "Hasso Plattner Centeron Chip Multiprocessor Software and Architecture" (HPC-Technion)verlängert.Bis zu 15 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschengleichzeitig in Israel im Team des HPI-Forschungskollegs, die Dauerder Stipendien liegt zwischen zwei und vier Jahren. Bei ihrerForschungsarbeit stehen sie in regelmäßigem Austausch mit der HPIResearch School in Potsdam. Insgesamt haben bereits 27Wissenschaftler ihre Promotion in der Außenstelle in Haifaerfolgreich abgeschlossen. Neben gemeinsamen Workshops findetjährlich das "Symposium on Future Trends in Service OrientedComputing" statt, an dem die Stipendiaten aller Standorte und ihreBetreuer teilnehmen.Alle Informationen zur HPI Research School finden Sie unter:https://hpi.de/forschung/research-school.htmlAlle Informationen zur Bewerbung bis zum 15. August 2019 findenSie unter: https://hpi.de/forschung/research-school/stipendien.htmlKurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudiuman, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den vierMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "DataEngineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 15 Professoren und über 50weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Betina-Ulrike Thamm, Tel. 0331 5509-175, betina.thamm@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell