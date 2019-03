HP: Faktencheck!

Für die Aktie HP stehen per 24.03.2019, 08:41 Uhr 19,35 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. HP zählt zum Segment "Technologie Hardware und Ausrüstung".

Wie HP derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun HP anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 60,14 Punkten, was bedeutet, dass die HP-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: Der RSI25 liegt bei 75,03, was bedeutet, dass HP hier überkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Sell" eingestuft. Damit erhält HP eine "Sell"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. HP liegt mit einem Wert von 9,3 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 93 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Computer & Peripheriegeräte" von 127,64. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der HP wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das HP-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (0 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der HP liegt im Mittel wiederum bei 25,75 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 19,34 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 33,14 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der HP insgesamt die Einschätzung "Buy".