HÖVELER HOLZMANN CONSULTING erschließt neuen Beratungsstandort im Herzen Münchens

Düsseldorf/München (ots) - Die Düsseldorfer Einkaufs- undSupply-Chain-Beratung HÖVELER HOLZMANN CONSULTING reagiert mit einemneuen Büro auf die steigende Auftragslage.Der neue Standort in Bayerns Landeshauptstadt schafft Flexibilitätfür den Raum Süddeutschland, Österreich und die Schweiz. DieStandortleitung übernimmt der Einkaufs- und Supply-Chain-ExperteDavid Riedl. "Wir haben uns für den neuen Standort entschieden, umdurch das Wachstum auch neuen Klienten den qualitativ hohen Serviceeiner Top-Management-Beratung zu garantieren und gleichzeitig alspraxisnahe Einkaufs- und Supply-Chain-Berater regional noch präsenterzu sein" so Riedl über den neuen Beratungsstandort.HÖVELER HOLZMANN CONSULTING berät aktuell in Süddeutschland,Österreich und der Schweiz unter anderem Klienten aus den BranchenFast Moving Consumer Goods (FMCG), Lebensmitteleinzelhandel, Chemieund Maschinenbau. "Wir bauen in Zukunft unser Engagement in diesenRegionen weiter aus, um den wachsenden Bedarf in den BereichenEinkauf und Supply Chain Management noch besser auffangen zu können.Mit David Riedl haben wir einen erfahrenen Branchenexperten, der denRaum D-A-CH bestens kennt und unsere Klienten exzellent betreuenwird" sagt Dr. Bernhard Höveler, geschäftsführender Gesellschaftervon HÖVELER HOLZMANN CONSULTING.Dr. Bernhard Höveler ist geschäftsführender Gesellschafter derHÖVELER HOLZMANN CONSULTING GmbH, Düsseldorf. Diese auf das Einkaufs-und Supply Chain Management spezialisierte Unternehmensberatungunterstützt Unternehmen bei der Optimierung des Einkaufs sowie beider Implementierung von Strukturen und Prozessen für ein effizientesEinkaufs- und Supply Chain Management.Pressekontakt:Dr. Bernhard HövelerTel.: 0211/56 38 75-10,Email: Bernhard.Hoeveler@Hoeveler-Holzmann.comOriginal-Content von: H?VELER HOLZMANN CONSULTING GmbH, übermittelt durch news aktuell