HOW TO SURVIVE ALS RADFAHRER - WIE MAN AUF DEM FAHRRAD IN DER STADT ÜBERLEBT: Das Debüt von Radelmädchen Juliane Schumacher (FOTO)

Berlin (ots) -HOW TO SURVIVE ALS RADFAHRER - DAS BUCH ZUM 200-JÄHRIGEN JUBILÄUMDES FAHRRADS.

Am 12. Juni 1817 wurde der Mannheimer Karl Drais zum Pionier derFahrradentwicklung und schrieb damit Mobilitätsgeschichte. Noch heute- 200 Jahre danach - gehört seine Erfindung zu den meistgenutztenVerkehrsmitteln auf deutschen Straßen.Inzwischen ist das Fahrrad Lifestyleprodukt und Alltagsgegenstandin einem. Nicht selten ist es die beste Möglichkeit, schnell undunkompliziert von A nach B zu kommen. Doch das Radeln, vor allem inder Stadt, ist kein Zuckerschlecken: Rechtsabbiegende Lkw,Falschparker, Dooring, aggressive Autofahrer, ignorante Mitbürger,Touristen und andere Fußgänger, die über Radwege laufen, machen denFahrradalltag zu einer Herausforderung.Wer sich als RadfahrerIn nicht unterbuttern lassen möchte, mussdie volle Aufmerksamkeit dem Verkehr und seiner Umgebung widmen. HOWTO SURVIVE ALS RADFAHRER ist ein Ratgeber für alleRadfahr-Begeisterten, bietet aber auch Hilfestellung für dieMenschen, die sich auf der Straße unsicher fühlen oder ausirgendeinem Grund gehemmt sind, aufs Fahrrad zu steigen.»Ob Hitze, Regen oder Schnee: Juliane Schumacher fährt mit demRad. Kreuz und quer durch Berlin. Dabei lässt sich die 29-Jährigeweder von schlechten Radwegen, rücksichtslosen Autofahrern noch vongedankenlosen Fußgängern abhalten. Ihre Erfahrungen hat dieBetreiberin des Blogs 'Fahrradmädchen' nun in einemÜberlebens-Ratgeber aufgeschrieben.« dpa»Die Liebe zum Fahrrad entdeckte Juliane Schumacher erst währenddes Modedesignstudiums wieder. Die Berlinerin merkte, dass man aufdem Velo in der Hauptstadt viel schneller unterwegs ist und schriebdann sogar ihre Masterarbeit über Radmode für Frauen. Auch auf ihremBlog Radelmädchen verbindet sie Alltagsbeobachtungen aus demGroßstadtschungel mit Lifestyle.« Hessische NiedersächsischeAllgemeine»Schmale Radstreifen, aggressive Autofahrer, orientierungsloseFußgänger - mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren ist oftlebensgefährlich. Juliane Schumacher, Bloggerin unterwww.radelmaedchen.de, fährt trotzdem täglich durch Berlin und hat einBuch über ihre Erfahrungen geschrieben - mit vielen Tipps für denAlltag.« BIKE BildJuliane SchumacherHOW TO SURVIVE ALS RADFAHRERWie man auf dem Fahrrad in der Stadt überlebt264 Seiten | TaschenbuchISBN 978-3-86265-640-09,99 EUR (D)Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag, Berlin 2017