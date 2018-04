--------------------------------------------------------------Autorenwebsitehttp://ots.de/hNjg7A--------------------------------------------------------------Marl (ots) - Ralf Thain hat sich bereits mit seinem Debüt-Roman"Ruhrpottlümmel" einen Namen als Autor mit Herz und Ruhrpott-Schnauzegemacht. Jetzt hat er die Fortsetzung seines Erstlingswerksvorgelegt.Der "Ruhrpottlümmel" ist ein heiterer Roman aus einer Zeit, alsdas Fernsehprogramm noch schwarz-weiß, die Haare beiden Geschlechtsnoch lang, Jungs auch einmal Plateausohlen und Schlaghosen trugen unddie Beatles der letzte Schrei waren. Ralf THain erzählte in diesemBuch die Geschichte über die Kindheit von Hotte, einem typischenRotzbengel, der im Ruhrpott der 1950er/1960er Jahre aufwächst. VieleLeser - und das sind nicht nur die 50-Jährigen - fanden Gefallen anden Anekdoten, in denen Seifenkisten, Gummitwist und Nylonhemden dieHauptrollen spielen. Thain gelang es mit diesem Buch, auf humorvolleWeise Erinnerungen an das Alltagsleben einer vergangenen Zeit zuwecken.Und genau das gelingt ihm auch im Nachfolger: In "Der Hotte - vomRotzlöffel zum Twen" ist der liebenswürdige Protagonist ein wenigälter geworden. Diesmal geht es um die 70er und beginnenden 80erJahre, um Pubertät und Erwachsenwerden. Auch Komisches wird erzählt.Dabei spielen natürlich die Themen Mädchen, Kumpels und Freizeit dieentscheidenen Rollen. Denn anders kann deine Sozialisierung imArbeitermilieu des Ruhrgebietes natürlich nicht stattfinden. DieLeser werden sich freuen, den von Ralf Thain gewohnten Sarkasmus auchin der neuen biografischen Erzählung wieder genießen zu können.Das Hott ein Alter Ego des Autors ist, dürfte niemandenverwundern. Gerade deshalb wirken die frisch-fröhlichen Erzählungenvon Ralf Thain so unterhaltend und gleichzeitig glaubhaft. Besondersgelungen ist auch dieses Mal wieder die unverkennbare Sprache desAutors - eine angenehm flüssige Schreibe, ganz gewollt nicht immergrammatisch richtig, aber immer "echt". Eine unterhaltsame undspannende Autobiografie über die Tücken des Erwachsenwerdens in einemUmfeld, an das sich viele ältere Leser aus eigener Erfahrung erinnernwerden. Wie in seinem Erstlingswerk bleibt es auch diesmal dem Leserüberlassen, zwischen Fiktion und Wirklichkeit zu unterscheiden.Pressekontakt:Agentur STR Direkt GmbHRalf BochinskiTelefon: +49 (0) 2365 1 30 37E-Mail: info@strdirekt.comOriginal-Content von: STR Direkt GmbH, übermittelt durch news aktuell