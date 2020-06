HORWIN bringt Hightech-E-Roller EK3 als Alltagsbegleiter Ende Juli auf den Markt

Wien (ots) - Aktivierung des Leichtkraftrades per Fingerwisch & bis zu 200 km Reichweite - 200 EUR StartbonusDer neue E-Roller HORWIN EK3, der Ende Juli 2020 auf den europäischen Markt kommt, ist nicht nur ein echter Hingucker. Das elegante Leichtkraftrad (L3e-Klasse) fährt bis zu 95 km/h schnell und ist mit zahlreichen technischen Raffinessen ausgestattet.Dazu gehört etwa ein neuartiges Keyless-Go-System, welches das Smartphone-Handling als Vorbild hat: Wenn man den Fahrzeugschlüssel bei sich trägt, reicht ein Wischen mit dem Finger über das Cockpit-Display und schon wechselt der EK3 in den Standby-Modus und ist startbereit."Der HORWIN EK3 ist der ideale kostensparende Begleiter für den Alltag und wird seinen Besitzern diesen Sommer erheblich verschönern", ist Hanspeter Heinzl, Chef von HORWIN Europe, überzeugt. Neben dem EK3 wird es auch eine EK3 Deluxe-Ausstattungsvariante geben.EK3 : LED-Scheinwerfer, Tempomat, Helmstaufach unter dem Sitz sowie ein Akku-, FOC-Energie- und CBS-Bremsmanagementsystem. Mit einem optionalen zweiten Akku verdoppelt sich die Reichweite auf bis zu 200 km (bei Tempo 45 km/h). Farben: weiß, rot, grau matt, schwarz matt.EK3 Deluxe : zusätzlich braune Ledersitzbank, Fußmatten, verchromte Rückspiegel, Metallic-Lackierung. Farben: grau, dunkelblau.Einführungsaktion : Die ersten 500 Stück EK3 werden in Europa um nur 4.290 EUR statt regulär 4.490 EUR angeboten. Der EK Deluxe kostet von Beginn an 4.690 EUR (unverb. empf. Richtpreise inkl. USt.).Zusätzliche Infos : Weitere Bilder und Datenblatt auf https://www.horwin.eu/de/presseHORWIN Europe GmbH : Das Unternehmen hat seinen Sitz in Kammersdorf (Österreich) und verfügt über ein gut ausgebautes Händlernetzwerk in Europa. Die Fahrzeuge werden in China speziell für europäische Bedürfnisse in den Bereichen Qualität, Sicherheit und Dimensionierung produziert. Hinter HORWIN stehen die Unternehmerfamilien Zhou Wei aus Changzhou in China und Heinzl (heinzl e-mobility) aus Niederösterreich.Pressekontakt:HORWIN International Market | Sales Office:mailto:horwin@horwinglobal.comHORWIN European Market: Hanspeter Heinzl, mailto:hp.heinzl@horwin.eu, Tel.: +43 2953 2325Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/136921/4630156OTS: HORWIN Europe GmbHOriginal-Content von: HORWIN Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell