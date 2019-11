HORWIN baut Vertriebsstellen für E-Motorräder kräftig aus

Wien (ots) - Der Elektro-Zweiradanbieter HORWIN Europe erweitert seinVertriebsnetz deutlich. Schon bislang verfügt das Unternehmen über rund 300Partnerhändler in Europa - rund 80 davon in Deutschland, 70 in Österreich und 14in der Schweiz. Nach der weltgrößten Zweiradmesse EICMA von 5. bis 10. November2019 in Mailand wird diese Zahl deutlich wachsen.Unternehmenssprecher Hanspeter Heinzl zieht eine positive Bilanz: "Wir hattenauf unserem Messestand einen gewaltigen Zulauf und sehr viele Anfragen voninteressierten Händlern und Importeuren. Sie kamen zum Großteil aus Deutschland,Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Belgien - sowie erstmals auch ausFrankreich, Spanien, Portugal und Italien." Und: "Über 80 Händler haben gleichauf der Messe unsere neuen, innovativen Leichtmotorräder bzw. LeichtkrafträderHORWIN CR6 und CR6 Pro bestellt."Sehr gut wäre von den Händlern aufgenommen worden, dass HORWIN Europe seinehochwertigen Fahrzeuge speziell für den europäischen Markt konzipiere undumfassenden Händler-Support biete, so Heinzl.Eine Überraschung auf der Messe war die erstmalige Präsentation des neuenE-Rollers EK3 von HORWIN. Der ausgestellte Prototyp geht erst im Jahr 2020 indie Produktion. Details zum Fahrzeug sollen noch heuer bekannt gegeben werden.Europäischen Einfluss verstärktAm Rande der EICMA wurde auch die Partnerschaft der beiden Eigentümer von HORWINEurope neu geordnet. So gibt die chinesische Unternehmerfamilie Zhou WEI 24Prozent ihrer Anteile an die österreichische Unternehmerfamilie Heinzl ab. Damithalten beide künftig 50 Prozent (zuvor 74 zu 26 Prozent). So soll dieeuropäische Kompetenz im Vertrieb weiter verstärkt werden.Die HORWIN Europe GmbH hat ihren Sitz in Kammersdorf (Österreich). Mitexklusiven Vertriebsrechten von mehreren E-Fahrzeug-Herstellern werden Händlerin ganz Europa beliefert. Seit Herbst 2019 geht HORWIN erstmals mit selbstentwickelten Fahrzeugen an den Start. Sie werden in China speziell füreuropäische Bedürfnisse produziert und setzen in den Bereichen Qualität undInnovationen neue Maßstäbe.Mehr Infos und Fotos von der Messe: www.horwin.eu/de/presseKontakt:Hanspeter Heinzl, HORWIN EuropeE-Mail:hp.heinzl@horwin.eu, Tel.: +43 2953 2325Heinz Bidner, Schnurstracks KommunikationE-Mail:h.bidner@schnurstracks.at, Tel.: +43 664 8377593Original-Content von: HORWIN Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell